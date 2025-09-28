»°É©Ì¤Íè´Û¡¢»ÈÍÑÌÚºà¤òÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»²£ÉÍ¡¦±à·ÝÇî¤Ø ¡È½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¡ÉÂÎ¸½¤¹¤ëÎ¹¤Ë¡ÄÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ê10·î13ÆüÊÄËë¡Ë¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö»°É©Ì¤Íè´Û¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÌÚºà¤ò¡¢2027Ç¯¤Ë²£ÉÍ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¡Ê±à·ÝÇî¡Ë¤ÇºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¡£º£¸å¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢1970Ç¯ÂçºåËüÇî¤Ç¤â¡Ö»°É©Ì¤Íè´Û¡×¤ò½ÐÅ¸¡£
¡¡50Ç¯¸å¤Î¼Ò²ñ¤È¡¢¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¡Ö·î¤ÎÀÐ¡×¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÅã¡×¤Ê¤É¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¥È¥Ã¥×¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¿Íµ¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2005Ç¯°¦ÃÎËüÇî¡¢2021¡Á22Ç¯³«ºÅ¤Î¥É¥Ð¥¤ËüÇî¤Ë¤â½ÐÅ¸¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Î¡Ö»°É©Ì¤Íè´Û¡×¤Ï¡¢Àß·×ÃÊ³¬¤Ç»ñ¸»¤ò½Û´ÄÅª¤ËºÆÍøÍÑ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¡¢·úÀß¹©»ö¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë·¡ºïÅÚ¤òÉßÃÏÆâ¤Ç½Û´ÄÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê»ñ¸»¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¡ÖÌÚºà¤Ë¼¡¤Î²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾¤Î»×¤¤¤ò²£ÉÍ¤Ø°ú¤·Ñ¤®¤¿¤¤¡£·úÃÛ»ñºà¤¬°ìÅÙ¤¤ê¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¼¡¤ÎÉñÂæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë»Ñ¤ò¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Àß·×¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿»°É©ÃÏ½êÀß·×¡¦¸ü¸«·Ä¡Ê¤¢¤Ä¤ß¡¦¤±¤¤¡Ë»á¤Ï¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸½ºß¤Î3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼·úÃÛ¤Î¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È·Ï¤ÎºàÎÁ¤òÂç·¿¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ÇÀ®·Á¤¹¤ë¼êË¡¤ËÈæ¤Ù¡¢ÌÚÊ´¤«¤é¾®·¿¤Î¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ëÅÀ¤ËÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Á·¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÌÚºà¡£¥Ú¥ì¥Ã¥È¤ò¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÂ¤¤Ã¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£½Å¤µ¤ÏÌó60¥¥í¥°¥é¥à¤È·ÚÎÌ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë±¿¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÍÑ¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï»°É©Ì¤Íè´Û¤Î²òÂÎ¸å¡¢²þ¤á¤ÆºÆÀ¸ºî¶È¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»°É©ÃÏ½êÀß·×¤Ï¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢ÌÚ¼Á3D¥×¥ê¥ó¥È¤òÍÑ¤¤¤¿À¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖRegenerative Wood¡Ê¥ê¥¸¥§¥Í¥é¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¦¥Ã¥É¡Ë¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÈÏÂ¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Ãã¼¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ØThe Warp¡Ê¥¶¡¦¥ï¡¼¥×¡Ë¡Ù¤òÀ©ºî¤·¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¦¥É¥Ð¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDubai Design Week 2024¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
