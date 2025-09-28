◆パ・リーグ ロッテ０―２日本ハム（２７日・ＺＯＺＯマリン）

会見場に姿を現した日本ハム・新庄監督は明るかった。「達くん新人王確定？ 完封はでかいね。新人王は一人しかなれないので僕はなんとか（取らせたい）」と、９回６安打でプロ初完封となる８勝目をマークした達を大絶賛。試合終了時点でＶ逸は決定的だったが、そのことには触れず２１年のドラ１右腕の新人王争いについて熱弁した。

だがその約１時間後、自身のインスタグラムを更新。「悔しくて悔しくて 言葉にするのは難しいけど 小久保監督 素直におめでとう 本当に強かった」と胸の内を明かし、「しかし 実力の差は間違いなく縮まってきている」と絵文字付きでＣＳへ宣戦布告した。

就任４年目の今季は５月３日に首位に立つと、０９年以来１６年ぶりの単独首位ターン。しかし勝負の秋に振り切られ、９年ぶりのリーグ優勝には届かなかった。チーム２位・２０本塁打の万波がこの日、腰痛で抹消され、３２発＆８９打点でリーグ２冠のレイエスが両かかと痛でスタメンを外れる緊急事態。指揮官は試合前、「クライマックスまでには大丈夫」と説明した。２位からの日本一へ新庄ハムが再スタートを切る。（川上 晴輝）