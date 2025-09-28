◆男子プロゴルフツアー パナソニックオープン 第３日（２７日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）

１３位で出た片岡尚之（２７）＝フリー＝が８バーディー、１ボギーでこの日最少の６４をマークし、通算１５アンダーで首位と３打差２位に浮上した。２９日に２４歳の誕生日を迎える妻・さくらさん、２月に誕生した長男・波瑠くんにささげる４年ぶり２勝目、パパ初Ｖを狙う。首位で出たプロ９年目の勝俣陵（２９）＝ロピア＝が６５と伸ばして通算１８アンダーで、初優勝に王手をかけた。

最終１８番パー５。片岡はティーショットを「てんぷらした」と打ち上げてしまった。だが、第２打は残り２８２ヤードから３ウッドを握り「振りちぎった」と１５メートルに２オン成功。この日８つ目のバーディーで締めた。２位浮上し「ショットも良くて、パットも決まってくれた。チャンスを多くつくれた」と声を弾ませた。

最終日翌日の２９日は、昨年１０月に結婚した妻・さくらさんの２４回目の誕生日。今大会は来場していないが「優勝したらいい誕生日プレゼントになると思う」と笑みがこぼれた。２月に長男・波瑠くんが誕生。「抱っこしたら（不調時の）イライラも吹き飛びます」。最愛の家族に４年ぶり勝利を届けるつもりだ。

２１年のプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品は４打差９位から逆転で初Ｖ。その後は２位が７回と勝利が遠い。３打差から逆転を狙う最終日。「５倍は緊張すると思う。カギは２〜３メートルのパットを入れられるか」と気を引き締めた。（星野 浩司）