今季限りで引退する巨人の近藤大亮投手（３４）が２７日、イースタン・ロッテ戦（Ｇタウン）で故障から復帰登板し、現役ラストマウンドに上がった。先発してオリックス時代のチームメートの１番・大下を３球三振。最後は１４０キロ直球で空振りを奪った。３月のオープン戦で右肩けん盤断裂の重傷を負い、過去に前例のない保存療法から復活を目指すと決断。リハビリを近くで支えてきた球団の柳原康佑トレーナーがスポーツ報知に感謝の手記を寄せた。

さすがでした。実は試合前、ブルペンで少し痛がっていて不安でしたが、痛そうな顔もせずしっかり１４０キロ投げた。感動しました。

手術なしで復帰した前例がないけがでしたが、本人がしないと決めたら全力でサポートするだけでした。「もし３月に戻ったら、今より早く復帰させられたか」という話をしたのですが、２人とも１００％やり切ったから後悔はないと。痛いのは辛そうでしたが、私がいるからか「いてー！」と叫びながらずっと明るくやっていました。

痛くて出力を上げられない時もありましたが、それでもカゴ１箱分のネットスローは毎日やっていました。「今日はもうやめて、１箱も投げなくていいんじゃないですか」と何回か言いましたが、冗談っぽく「手抜いて１箱投げなかったら、俺その日の夜寝られんねん」と。そういう姿勢が１４０キロにつながったと思います。

最後まで残って誰よりも頑張っているのを毎日見られたことが一番の思い出です。「１軍の試合で投げていない、ジャイアンツに何の貢献もできていない。自分ができることは若い子たちに、最後まで練習している姿を見せて少しでも刺激を与えること。それも俺の使命」と言っていて。かっこいいなと思いました。

私は巨人１年目なのですが、先輩のトレーナーにも「１年目であんな選手を担当できて幸せだな。これだけ長くリハビリを必死にやり続ける選手は今後現れない」と言われました。本当にその通りだなと。復帰登板という目標に向けてトレーニングを永遠にやる。そういう姿はトレーナーとしてだけではなくて、人としてすごく勉強になりました。本当にお疲れ様でした。