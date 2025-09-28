¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬ÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¾Î»¿¡¡2°ÌCS¿Ê½Ð¤Ø¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í9¡¼8DeNA(27Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
DeNA¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤·¤¿µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï4-8¤È4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤ÈÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Çº´¡¹ÌÚ½ÓÊåÁª¼ê¤¬2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Áµð¿Í¤¬µÕÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9²ó¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»î¹ç¸å¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÁ´°÷¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚÃÅ¾ì¤Çº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤¬¸«¤»¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¡Ö¼«¿®¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ÇËþÂ¤»¤º·ÑÂ³¤·¤ÆÅØÎÏ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»Ä¤ê3»î¹ç¤Ç2°Ì¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï2.5¤È¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÁê¼ê¤«¤é¤·¤¿¤éÂ¿¾¯¤Ï¤¤¤ä¤Ê°õ¾Ý¤â»ý¤¿¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¾¡¤Ä¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£