Snow Man佐久間大介、坂元裕二作品への出演を熱望 “あらすじを書かない”脚本術紹介
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、27日に放送された。
【番組カット】 「551蓬莱」を堪能する佐久間大介＆日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は社会現象を巻き起こすほどの人気作品を生み出してきた、脚本家・坂元裕二氏の世界観を深掘りする。
坂元氏は、19歳のときに脚本家としてのキャリアをスタートさせ、23歳で執筆したドラマ『東京ラブストーリー』（1991年／フジテレビ系）は、最高世帯視聴率32.3％を記録する大ヒット。その後も『Mother』（2010年／日本テレビ系）、『最高の離婚』（2013年／フジテレビ系）、『カルテット』（2017年／TBS系）といったドラマや、映画『花束みたいな恋をした』（2021年）など、時代を象徴する話題作を次々と世に送り出している。2023年には映画『怪物』でカンヌ国際映画祭・脚本賞を受賞しており、日本のみならず海外からも高い評価を獲得している。
坂元作品の魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、ドラマ好きライターの田邉なつほ氏と、坂元氏と交流があるというフルーツポンチ・村上健志が担当。坂元作品のVTRを見ながら「人を魅了する会話劇！」「“あらすじを書かない”坂元流脚本術！」という2つの推しポイントを解説した。
番組では、“あらすじを書かない”坂元流脚本術が紹介された。脚本には、漫画や小説を原作にする場合もあれば、ゼロから作り上げるオリジナル作品の場合もあるが、2010年以降、坂元氏は完全オリジナル脚本を手掛けることが多いそう。
オリジナル作品の場合は、まず物語のあらすじを作成するのが一般的。しかし、坂元氏はあらすじを作らずに脚本を書き上げるという、独自のスタイルを貫いている。そしてあらすじの代わりに作り込むというのが、“登場人物の履歴書”だという。登場人物たちの性格や、本編では描かれないような過去まで細かく設定することで、作中の何気ない会話にリアリティーが宿り、見る人は自然にひき込まれる。
佐久間は「めちゃくちゃいいですね！正直演技する時にバックボーンを全部自分で考えるんですよ。そうなると作家さんと違うものになっている気がするんですよ」と俳優業で感じていた不安を語る。「そこ（バックボーン）があるってことは、これをたどっていけば自然とそのキャラになれる。めちゃくちゃいいな」と大絶賛。さらに「坂元裕二さんのドラマ出たいです。めっちゃやりたい！面白そう!!出たいです！やらせてください!!」と、坂元作品への出演を熱望した。
最終的に日村も「坂元作品ぜひ出たいです！お願いします」と懇願し、2人はすっかり坂元氏の生み出す世界観に魅了されていた。
【番組カット】 「551蓬莱」を堪能する佐久間大介＆日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は社会現象を巻き起こすほどの人気作品を生み出してきた、脚本家・坂元裕二氏の世界観を深掘りする。
坂元作品の魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、ドラマ好きライターの田邉なつほ氏と、坂元氏と交流があるというフルーツポンチ・村上健志が担当。坂元作品のVTRを見ながら「人を魅了する会話劇！」「“あらすじを書かない”坂元流脚本術！」という2つの推しポイントを解説した。
番組では、“あらすじを書かない”坂元流脚本術が紹介された。脚本には、漫画や小説を原作にする場合もあれば、ゼロから作り上げるオリジナル作品の場合もあるが、2010年以降、坂元氏は完全オリジナル脚本を手掛けることが多いそう。
オリジナル作品の場合は、まず物語のあらすじを作成するのが一般的。しかし、坂元氏はあらすじを作らずに脚本を書き上げるという、独自のスタイルを貫いている。そしてあらすじの代わりに作り込むというのが、“登場人物の履歴書”だという。登場人物たちの性格や、本編では描かれないような過去まで細かく設定することで、作中の何気ない会話にリアリティーが宿り、見る人は自然にひき込まれる。
佐久間は「めちゃくちゃいいですね！正直演技する時にバックボーンを全部自分で考えるんですよ。そうなると作家さんと違うものになっている気がするんですよ」と俳優業で感じていた不安を語る。「そこ（バックボーン）があるってことは、これをたどっていけば自然とそのキャラになれる。めちゃくちゃいいな」と大絶賛。さらに「坂元裕二さんのドラマ出たいです。めっちゃやりたい！面白そう!!出たいです！やらせてください!!」と、坂元作品への出演を熱望した。
最終的に日村も「坂元作品ぜひ出たいです！お願いします」と懇願し、2人はすっかり坂元氏の生み出す世界観に魅了されていた。