“同い年”櫻井翔＆村上信五の旅番組『櫻井信五の鬼スケ旅Season2』放送決定 滋賀へ【鬼スケ一覧】
嵐・櫻井翔とSUPER EIGHT・村上信五が出演する、日本テレビ系の旅番組『櫻井信五の鬼スケ旅Season2』の放送が決定した。
【写真】第2弾の舞台は滋賀！“鬼スケ”旅に出る櫻井翔＆村上信五
同番組は、誕生日が1日違いの2人（櫻井は1982年1月25日生まれ、村上は同年1月26日生まれ）が、まだ知らない日本各地の魅力を“とにかく可能な限りたくさん”伝えるため、鬼のようにスケジュールを詰め込んだ旅に出た様子を追ったもの。今年5月〜6月にかけて栃木と岐阜を巡る『櫻井信五の鬼スケ旅』が6週にわたって放送された（5月9日から毎週金曜）。
今回はその第2弾。2人が旅するのは滋賀で、24ヶ所の名所を2日間で巡る様子を届ける。放送に先駆け、櫻井とスタッフが事前に入念なリサーチをして作成した“鬼スケ”も公開された。
10月31日より毎週金曜深夜、6週にわたってフラエジ枠（Friday’s EDGE）で放送される。また、Huluでは、櫻井と村上の貴重な未公開本音トークを含む特別版を放送終了直後に独占配信するほか、『鬼スケ旅Season1』の「栃木編」「岐阜編」も配信。
■『櫻井信五の鬼スケ旅Season2』
【滋賀1日目】
09:30 秀吉ゆかりの豊公園で琵琶湖バックにオープニングトーク
09:40 移動
09:48 現存する日本最古の駅舎がある長浜鉄道スクエア
09:50 移動
09:58 ヤンマーミュージアムの大人気アトラクションざくざく！パワーショベルチャレンジに挑戦 !
10:33 移動
10:36 長浜の絶品郷土料理???そうめんを食べよう！
10:56 移動
11:00 高さ8メートル！日本一巨大な???を覗いてみよう！
11:05 移動
11:29 滋賀県最長100メートルのすべり台“ドラゴンスライダー”
11:37 移動
11:44 元中日・山本昌が館長！ビートルランドでカブトムシと触れ合おう！
12:04 移動
12:39 「いちまーい、にまーい」でお馴染み…番町皿屋敷のお皿がある長久寺
12:54 移動
13:31 まるで時が止まった異世界！永源寺案山子ワールド
13:51 移動
14:01 全国初の2人乗りジップラインで大空を羽ばたく鳥の気分！
14:41 移動
15:07 世界凧博物館で世界に一つのオリジナル凧を作ろう！
15:29 移動
15:40 聖徳太子ゆかりの太郎坊宮で吉田沙保里の最強お守りをゲット！
16:05 移動
16:30 全国の肉屋がこぞって食べにくる“近江かね安”で晩ごはんのお肉を調達！
16:40 移動
16:47 滋賀の新鮮野菜が集まる直売所で晩ごはんの食材を調達！
17:00 移動
17:15 「堀切港」沖島通船発
17:25 「沖島港」着〜移動
18:28 日本でここだけ！湖に浮かぶ有人島“沖島”に泊まろう！
【滋賀2日目】
08:00 起床〜準備〜散歩
09:50 移動
10:00 「沖島港」沖島通船発
10:10 「堀切港」着〜移動
10:24 サイフォンコーヒー専門店“仁之助コーヒー”で朝ごはん
10:54 移動
11:10 808段の階段を登って長生きしよう！長命寺
11:40 移動
12:30 創業108年！美冨久酒造で絶品酒粕???ランチ
13:00 移動
13:16 甲賀の里 忍術村で忍法・水蜘蛛の術をマスターせよ！
13:36 移動
14:16 南郷水産センターで大迫力！鯉のエサやり体験
14:24 移動
14:57 昭和レトロなナカマチ商店街でお待ちかねのお土産タイム
15:05 移動
15:55 世界で多分ここだけ！琵琶湖博物館で巨大ザリガニ体験！
16:05 移動
16:25 A5ランクの近江牛が巻かれた贅沢すぎる“極コロッケ”
16:30 移動
16:45 琵琶湖をSUPで横断！湖の上から見る夕暮れの絶景
