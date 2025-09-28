Æ²ËÜ¹ä¡¢ÆÈÎ©¤ò·è°Õ¤·¤¿Î¢Â¦¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¥¸¥§¥·¡¼¡õµµÍüÏÂÌé¤é¤¬¡ÈÁÇ´é¡É¾Ú¸À
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆ²ËÜ¹ä¤¬¡¢¤¤ç¤¦28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù£±»þ´ÖSP¡Ê¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆæÂ¿¤ÁÇ´é¤ò5¿Í¤ÎÃË¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¡£Ä¹Ç¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½»×¤¦Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ø¤ÎËÜ²»¤È¡¢ÆÈÎ©¤ò·è°Õ¤·¤¿Î¢Â¦¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¡¼¥é¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¡ª¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù»ÅÍÍ¤ÎÆ²ËÜ¹ä
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Æ²ËÜ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë5¿Í¤¬¡¢Æ²ËÜ¤È¤ÎÉáÃÊ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä»äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¾Ú¸À¤¹¤ë¡£SixTONES¡¦¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â°ÛºÌ¤òÊü¤ÄÆ²ËÜ¤ÎÆÈÆÃ¤Ê°ìÌÌ¤ò¸ì¤ë¡£°ìÊý¡¢µµÍüÏÂÌé¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡Ù¤ÎÎòÂå¡Ö¶âÅÄ°ì°ì¡Ê¤Ï¤¸¤á¡ËÌò¡×¤¬½¸·ë¤·¤¿¡È¶âÅÄ°ì²ñ¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤³¤Ç½éÂå¼ç±é¡¦Æ²ËÜ¤È¸ò¤ï¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Á´ÌÌ¤Ë¸½¤ì¤¿»äÉþ¤¬20Ãå°Ê¾å¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£¥é¥¤¥Ö¤äÆü¾ï¤Ç¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿ô¡¹¤ä¡¢Ì¡²è¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿°áÁõ¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹ØÆþ¤·¤¿¤«¤Ð¤ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì½ê¤ËÉâ¤¤¤Æ¤ëÉþ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«¿È¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËMC¿Ø¤ò¸ò¤¨¡¢»äÊª¤ò»È¤¤ÂçÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¡¡Æ²ËÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¤Ø¤Î»×¤¤¤Î¶¯¤µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢²áµî¤Ë¤ÏÅìÂç»û¤Ê¤É¤ÇÊôÇ¼±éÁÕ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Æ²ËÜ¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÇÀ¾Âç»ûÁÎÎ·¤ÎºûÈøÀµ·û»á¤Ï¡¢Æ²ËÜ¤¬2018Ç¯¤ËÅìÂç»û¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÊôÇ¼¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤»¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê»Ñ¤ò¸ì¤ë¡£°ìÊý¡¢Æ²ËÜ¤Ï¼ã¤¯¤·¤ÆÆàÎÉ¤òÎ¥¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½Êú¤¯¸Î¶¿¤Ø¤Î·É°Õ¤È¡¢Ìô»Õ»û¤ÇÊôÇ¼±éÁÕ¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢½»¿¦¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¿ô¡¹¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¿Æ²ËÜ¡£¤½¤Î³èÌö¤Ï¸åÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¡ÈÀè¶î¼Ô¡É¤À¤ÈÊé¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¼«¿È¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼þ°Ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¡¢33Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿Æ²ËÜ¤Ï¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¼þ°Ï¤Ë¸ì¤Ã¤¿»×¤¤¤ä¡¢ÆÈÎ©¤ò°Õ¼±¤·¤¿¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¡¢´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤ËÆÀ¤¿¤â¤Î¤ò¹ðÇò¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¼«Ê¬¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¡£
