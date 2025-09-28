¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù»°Ã«¹¬´î¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤ÎÁÇ´é¤Ë¶Ã¤¡Ö°õ¾Ý¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¸÷¤ë1984Ç¯¤Î¡ÈÇ®µ¤¡É¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë10·î1Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿å10¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å10¡§00¢¨½é²ó30Ê¬³ÈÂç¡Ë¤Î°Ï¤ß¼èºà²ñ¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë»°Ã«¹¬´î¡¢»°Ã«¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¿ÍÊüÁ÷ºî²ÈÌò¤È¤·¤ÆÆ±ºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¼èºà²ñ¤Ç¤Ï»°Ã«ºîÉÊ½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë¿ÀÌÚ¤¬´¶¤¸¤¿»°Ã«¤ä¿ûÅÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢»°Ã«¤¬ËÜºî¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ò·è¿´¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ãÁ´2²ó¤ÎÁ°ÊÔ¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¤Æ¤ë¡Ä!¡©»°Ã«¹¬´î¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÊüÁ÷ºî²È¤ò±é¤¸¤¿¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð
¡¡ËÜºî¤Ï1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¡¢»°Ã«¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£´õË¾¤ËËþ¤Á¡¢¹¥·Êµ¤¤ËÉâ¤ÂÎ©¤ÄÀ¤Áê¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½ÂÃ«¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¶ìÇº¤ÈºÃÀÞ¡¢»þ¤ËÎøÌÏÍÍ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£±É¸÷¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¼Ô¡¢Îø¤ËÇË¤ì¤ë¼Ô¡¢ÌÂÏÇ¤ÇÌñ²ð¤Ê¼Ô¡¢³¹¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¤¼Ô¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¡È¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¡É¿Í¤¿¤Á¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÀ¸¤¤¿¡Ö1984Ç¯¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤ò¡¢»°Ã«¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤Ç¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ç±é¤Î¿ûÅÄ¤ÏÀ®¸ù¤òÌ´¸«¤ë±é·àÀÄÇ¯¡¦µ×Éô»°À®¡Ê¤¯¤Ù¡¦¤ß¤Ä¤Ê¤ê¡Ë¤ò±é¤¸¡¢¿ÀÌÚ¤Ï¡È»°Ã«ÀÄÇ¯¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¿Í¤ÎÊüÁ÷ºî²È¡¦Ë©Íé¾Ê¸ã¡Ê¤Û¤¦¤é¤¤¡¦¤·¤ç¤¦¤´¡Ë¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£
¢£»°Ã«¤¬25Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ±ÊüÏ¢¥É¥é¤òÉÁ¤¯¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¹ðÇò¡Ö¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¡×
¡½¡½25Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ±ÊüÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»°Ã«¡§NHK¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì±Êü¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¿Þ¤»¤º¤Ë»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é25Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£ºî¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»°Ã«¡§25Ç¯Á°¤ËËÍ¤¬¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¡¹¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¡¢³§¤µ¤ó°Î¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤âËÍ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Ë¤¯¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢Í¦µ¤¤¢¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ã¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£
¤¸¤ã¤¢²¿¤ò¤ä¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢Îã¤¨¤Ð¼«Ê¬¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Î1980Ç¯Âå¤ÎÅìµþ¤òÉÁ¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ë¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤Ë¹Ô¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡È»°Ã«¡ÉÀÄÇ¯¤ò±é¤¸¤ë¿ÀÌÚ¤¬´¶¤¸¤¿¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ö¤¹¤´¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¿ÀÌÚ¤µ¤ó¤Ïº£²ó¡¢»°Ã«¤µ¤ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Ìò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¿ÀÌÚ¡§¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¶ÛÄ¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»°Ã«¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»°Ã«¤µ¤ó¤ÎÆ°¤¤À¤Ã¤¿¤êÃý¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÌò¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤«¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏË©Íé¤È¤¤¤¦Ìò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì¾Á°¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢»°Ã«¤µ¤ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÌò¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç½Ð¤¹¤«½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¤ò¡¢¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»°Ã«¡§¤â¤Á¤í¤ó¿ÀÌÚ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢±ÇÁü¤â¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¼Çµï¤ò¡¢ºîÉÊ¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢½é¤á¤Æ¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤ÊÂÎ¸³¤Ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀÌÚ¡§¤ä¤Ï¤êÇî³Ø¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»þ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡Ä¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»°Ã«¡§¿ÀÌÚ¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ã¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯´Ö°ã¤Ã¤¿¡ÈÂç²È¡É¤Î°õ¾Ý¤òËÍ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ìñ²ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ó¤«²áÂçÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Î¶õµ¤¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤Í¡¢¤È¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤Î°¤¤´¶¤¸¤¬¾ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿ÀÌÚ¡§¤Ç¤â¡¢»°Ã«ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¤ÈÀëÅÁ¤Îµ¬ÌÏ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢1ÈÖºÇ½é¤Ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö»°Ã«¹¬´îºîÉÊ¡×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤ä¤Ã¤Ñ¤¹¤´¤¤Êý¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
»°Ã«¡§ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤Å¤é¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£»°Ã«¤¬ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½ÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿1984Ç¯¤Î¡ÈÇ®µ¤¡É
¡½¡½º£ºî¤Ë»°Ã«¤µ¤ó¼«¿È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Ë©Íé¤È¤¤¤¦Ìò¤òÊª¸ì¤ËÆþ¤ì¹þ¤ó¤ÀÁÀ¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»°Ã«¡§ËÍ¤Ï20Âå¤Î¸åÈ¾¡¢¼ÂºÝ¤Ë½ÂÃ«¤Î¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¤Î´Ö¤Ë¥³¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥È¤ÎÂæËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤òÅê±Æ¤µ¤»¤ë¿ÍÊª¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÈà¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¤¢¤Î»þÂå¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë»þÂå¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»°Ã«¡§¸½Âå¤ÏÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸ÇÄê³µÇ°¤¬¤É¤ó¤É¤óÊø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤À¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬°¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ÎÀè¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢ÀäÂÐ±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤É¤ó¤É¤óÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ß¤ó¤Ê¤É¤³¤«ÉÔ°Â¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¤¢¤Îº¢¡¢1980Ç¯Âå¤Î½ÂÃ«¤Ï¡¢¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤Î±Ê±ó¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤ËÇ®µ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ±¤¤¬Ì¤Íè±Ê¹åÂ³¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Î¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢º£ÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥¨¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿ÀÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤Î»°Ã«¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¿ÀÌÚ¡§ËÍ¤Ï1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÇ¯Âå¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÇ¯Âå¤ÎÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸µµ¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³èµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
»°Ã«¡§Àè¤Û¤É¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÀÌÚ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï°õ¾Ý¤¬100¡ó¡¢180ÅÙÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¿ÀÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¹¥ÀÄÇ¯¡£¤Ç¤âÉáÃÊ¤ÎÈà¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¡¢´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÀºÎÏ¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¤À¤«¤é¼«Ê¬¤â¥³¥á¥Ç¥£¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤³¤ó¤Ê¤ËÀµ³Î¤ËÌÌÇò¤¯¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀµÄ¾ËÍ¤Ï½é¤á¤Æ²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë²¿ÇÜ¤âÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¼ã¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ó¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
