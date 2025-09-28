9·îºÇ¸å¤ÎÆüÍË¤Ï¿åÊ¬¤È±«¶ñ¤ò¡¡¤¢¤¹·îÍË¤ÏËÌÎ¦¡¦ÅìËÌ¤Ç¹ÓÅ·¤Î¤ª¤½¤ì¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤Ï33¡î¤ÇºÆ¤Ó¿¿²ÆÆüÍ½ÁÛ
9·îºÇ¸å¤ÎÆüÍË¤È¤Ê¤ë¤¤ç¤¦28Æü¡ÊÆü¡Ë¤â¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï100¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏÅÀ¤Ç30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢³°½Ð¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢±«¶ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£ÅìµþÅÔ¿´¤ÏÁ°Æü¤è¤ê¾ø¤·½ë¤µUP
¤¤ç¤¦28Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÆáÇÆ¤ä¼¯»ùÅç¤Ê¤É¤Ç32¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âçºå¤Ï31¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢º£Ç¯100ÆüÌÜ¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤ÏÁ°Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î28¡î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°Æü¤è¤ê¼¾ÅÙ¤Ï¹â¤á¤Ç¤¹¡£¤ä¤ä¾ø¤·½ë¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢ÅìËÌ¤äËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä«ÈÕ¤Ï¥Ò¥ó¥ä¥ê¤Ç¤âÃë´Ö¤Ï¤Þ¤ÀÈ¾Âµ¤Ç²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¤ç¤¦28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û
»¥ËÚ¡¡¡§26¡î¡¡¶üÏ©¡§22¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§27¡î¡¡À¹²¬¡§25¡î
ÀçÂæ¡¡¡§26¡î¡¡¿·³ã¡§29¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§28¡î¡¡¶âÂô¡§30¡î
Ì¾¸Å²°¡§30¡î¡¡Åìµþ¡§28¡î
Âçºå¡¡¡§31¡î¡¡²¬»³¡§27¡î
¹Åç¡¡¡§25¡î¡¡¾¾¹¾¡§29¡î
¹âÃÎ¡¡¡§28¡î¡¡Ê¡²¬¡§30¡î
¼¯»ùÅç¡§32¡î¡¡ÆáÇÆ¡§32¡î
¢£Á°ÀþÀÜ¶áÃæ¡¡À¾¤«¤éÅ·µ¤²¼¤êºä¤Ø
¤¤ç¤¦28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢ÂçÎ¦¤«¤éÁ°Àþ¤¬¶á¤Å¤¯±Æ¶Á¤ÇÀ¾¤«¤éÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¤ä»Í¹ñÀ¾Éô¤ÏÄ«¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÃëÁ°¤«¤é¡¢¶áµ¦¡¦ËÌÎ¦¡¦Åì³¤¤ÏÍ¼Êý°Ê¹ß¤Ë±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤Æ·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤äÅìËÌ¤ÏÀ²¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ï¤Ë¤ï¤«±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢±«¶ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£ËÌÎ¦¡¦ÅìËÌÃæ¿´¤Ë±«¡¦É÷¶¯¤Þ¤ë
Á°Àþ¾å¤ËÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤·¡¢¤¢¤¹29Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤¢¤¹29Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÌÀ¤±Êý¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤Ç±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î»þ´Ö¤Ï¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌ¤Ï¸á¸å¤Ë¤«¤±¤Æ¤â±«¤äÉ÷¤Î¶¯¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÆü¤¶¤·¤¬ÆÏ¤¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï33¡î¤È¿¿²ÆÆü¤¬Ìá¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡Ú24»þ´ÖÍ½ÁÛ¹ß¿åÎÌ¡ÊÂ¿¤¤½ê¡Ë¡Û
¢§¤¢¤¹29Æü¡Ê·î¡Ë¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç
¡¡ËÌÎ¦¡¦ÅìËÌ¡¡80¥ß¥ê
¢§¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ30Æü¡Ê²Ð¡Ë¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç
¡¡ÅìËÌ¡¡80¥ß¥ê
¡¡ËÌÎ¦¡¡60¥ß¥ê