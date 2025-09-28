¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ï¤Ê¤¼ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¥Ñ¥Ã¥é¥Ç¥£¡¼¥ÎÂÎÀ©¤ò½ª¤¨¤¿¤Î¤«¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¸½ºß¤ÎÉÔÄ´¤ÈM¡¦¥¡¼¥ó¤ÎÄäÂÚ¡Ö²æ¡¹¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
ºòµ¨¥»¥ê¥¨A¤Ç6°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢UEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ2Ê¬2ÇÔ¤È¾¡¤Á¤¬¤Ê¤¤¡£
¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²Æ¤Î»Ø´ø´±¸òÂå¤À¤í¤¦¡£ºòµ¨¤Ï¥é¥Õ¥¡¥¨¥ì¡¦¥Ñ¥Ã¥é¥Ç¥£¡¼¥Î¤¬»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥é¥Ç¥£¡¼¥Î¤Ïº£²Æ¤ËÂàÇ¤¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê»Ø´ø´±¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡¦¥Ô¥ª¥ê¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¥Ô¥ª¥ê¤Ï²áµî¤Ë¤â¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë·Ð¸³ËÉÙ¤Ê»Ø´ø´±¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÆß¤¤¡£ºòµ¨¤Î¤Þ¤Þ¥Ñ¥Ã¥é¥Ç¥£¡¼¥ÎÂÎÀ©¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤Æ¤Î¥Ô¡¼¥¹¤¬¾å¼ê¤¯³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ä¤Î¤À¡£¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤±¤É¡¢¤â¤Ï¤ä·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂàÇ¤¸å¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤¿¤è¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£¤Ç¤âÏ¢Íí¤Ï¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ºòµ¨¥Ñ¥Ã¥é¥Ç¥£¡¼¥Î¤Î²¼¤ÇºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿FW¥â¥¤¡¼¥º¡¦¥¡¼¥ó¤À¡£ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç19¥´¡¼¥ë¤ÈÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¡£¥¡¼¥ó¤ÎÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¦¤¨¤Ç¥Ñ¥Ã¥é¥Ç¥£¡¼¥Î¤¬ºÇÅ¬¤Ê»Ø´ø´±¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¡¢¥¡¼¥ó¤ÎÄäÂÚ¤Ï¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê&¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£