timeleszの冠番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）が9月27日に初の全国ネットおよびゴールデンプライム帯で放送された。新体制が始まった2カ月後に始まった同番組は、そこから異例のスピードでゴールデン帯でのスペシャル放送を叶えた。

■印象的だった山下智久がtimeleszのために動く姿

放送ではメンバーがパワースポットとして知られる伊勢神宮に向かうことに。しかし、ただのロケで終わらないのがこの番組。伊勢神宮に向かう道中では脱落のピンチが待ち受けており、リタイアと復帰を重ねながら伊勢神宮を目指した。

今回のスペシャル放送で特に話題になったのが、山下智久の登場だった。山下は『timelesz project -AUDITION-』（Netflix／以下、『タイプロ』）のテーマ曲となった「Anthem」のプロデュースを手がけているだけでなく、『タイプロ』内では候補生のステージのためにかつて自分が着用していた衣装を貸し出すなど、縁の深い存在である。8人全員と対面するのはこの番組が初めてということもあり、注目が集まっていた。

番組出演に際し、山下は「やっと会うことができてうれしかったです」「（寺西拓人・橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝は）今回が初対面だったのですが、メディアを通じて一方的にずっと見ていたので、初めてという感じが全くしませんでした（笑）」（※1）と語っていた。対面するタイミングはなくとも、メディアを通じて新体制で挑戦する彼らを見届けていたようだ。

もともと、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人体制でリリースされていた「Anthem」。リリース時、山下は「ただ夢を叶えるだけでなく、伝説になる。そういう思いで不可能を可能に変えていく強さを歌ってほしかった」（※2）とコメントしており、新メンバー加入オーディションという異例の挑戦に立ち向かう3人に向けた、力強いメッセージが込められている。

一方で、菊池は山下が「メンバーが増えた後のことを考えて作っていい？」と、3人でのリリースのその後を見据えて制作が進んでいたことも明かしている。結果として、新体制8人でパフォーマンスする「Anthem」は、目まぐるしくフォーメーションを変化させながら一人ひとりが自分の言葉としてこの曲の歌詞を口にする様子が見てとれる。山下は誰も経験したことがないプロジェクトを進めていくオリジナルメンバー3人だけでなく、自身の人生を自らの力で変えていった新メンバー5人の背中も押しているのだ。山下は8人で披露した「Anthem」について、「ひとりひとりの個性が際立っていながら、お互いが補完し合っていて、彼らが織りなす音楽の魅力を実感しました」と“この8人”で歌うことに意義を見出しているように見える。

楽曲のプロデュース、衣装の貸し出し、そして冠番組のスペシャル放送でのゲスト出演と、強い想いを持って関係性を深めてきた山下。彼がtimeleszに対して強い熱量で協力するのは、単純な先輩・後輩の関係性だけでなく、グループのひたむきな姿に大きな魅力を感じているからなのだろう。

■timeleszの挑戦はスタッフも動かす

「timeleszのために協力したい」と気持ちを動かされたのは、山下だけではない。『タイムレスマン』のプロデューサーである蜜谷浩弥氏は新メンバーが決定する前の『タイプロ』放送中に冠番組の計画を進める中で「（菊池）風磨が本気でやっているプロジェクトだから、必ずいいグループになると信じていましたし、だからこそスタートの段階から後押しをしてあげたい」（※3）と感じていたと明かし、同番組の総合演出の当麻晋三氏も今回のスペシャル放送に際して「彼らのポテンシャルはすごいので、あとは我々が頑張って企画を考えて、ゴールデンを目指したい」（※4）と話している。10月6日からスタートする『timeleszファミリア』（日本テレビ系）においても2025年10月期番組改編説明会にて同局コンテンツ制作局プロデューサー・柏原萌人氏は「菊池風磨さんは『僕らにベットしてください』と折に触れて言う人なのですが、僕たちもベットしています。視聴者の方もベットしてくれると思うので、楽しい時間をすごしてもらえる番組にしたいなと思います」（※5）と語る。グループを大きくするためにほかの誰でもないtimeleszの8人がそれぞれ自分自身と付き合い、戦い続ける姿は、番組スタッフの心までをも動かしているのだ。

柏原氏の言う通り、timeleszに期待しているのは番組スタッフだけではない。彼らの挑戦をずっと見守り続けてきたファンも同じであるはずだ。『タイムレスマン』はTVerのランキングでたびたび1位を獲得しており、その数字も今回のスペシャル放送への大きな後押しになっているはずだ。timeleszが挑戦し続ける姿は、先輩、スタッフ、ファンの気持ちを動かし、そのパワーを受けて彼らはもっと大きな舞台に進んでいく。その相互作用の連続がtimeleszの今の姿なのかもしれない。

（文=佐々木翠）