「ユニクロの感動ジャケットは、商談に着ていってOKか」という議論がSNSで盛り上がっています。現在主流のスーツライクな「感動ジャケット」ならば、商談に耐えうる印象を受けるかもしれません。ですが商談におけるドレスコードは、そもそも「商材の性質」や「クライアントの服装」によっても変わるもの。

つまり、この議論の本質は「感動ジャケットの是非のみならず、商談におけるドレスコードは、どこまで許容されるか」というテーマとも言えるのです。

のべ5000人を超えるビジネスマンの服選びに同行し、コーディネート相談に乗ってきた筆者が、「オフィスカジュアル時代のTPO最適解」について解説します。

ユニクロの感動ジャケットは、本当に商談OKか？

発売当初のコットンライクな生地にくらべ、スーツライクな感動ジャケットは「肩の印象がしっかり」しているため、お相手の服装によっては商談OK。これが私の結論ですが、「ビシッとしたスーツ着用の方と対峙するには、印象が浮いてしまう」リスクも否めません。その理由は、型紙に起因します。

型紙とは、生地を立体にする前の「平面的な設計図」ですが、スーツに比べ、オフィスカジュアルのジャケットは簡略化されているのです。そのため色合いや生地感については、機能を売りにした今どきのスーツに似通っていたとしても、「スーツの威厳に負けてしまう」のです。ただ誤解がないよう伝えると、スーツよりもカジュアル感が増していることが感動ジャケットの魅力でもあり、だからこそ休日に羽織っても馴染みます。

つまり一概にオフィスカジュアルジャケットが商談NGということではなく、ユーザーである我々が、「ジャケットの解像度を高めること」で、ビジネスファッションの使い分けが上手くなるということ。そのため最初に考えるべきは「なぜ商談で、身だしなみを整える必要があるのか」という本質的な疑問でした。

スーツライクな感動ジャケット（写真:筆者撮影）



スーツライクな感動ジャケット（写真：筆者撮影）

スーツ全盛時代は「ドレスアップ＝相手に敬意を示す」という価値観が根付いていたため、「とりあえずスーツでOK」でしたが、オフィスカジュアル浸透の今、状況は一変。

たとえばカジュアルな恰好のクライアントと対峙したとき、こちらがネクタイを締めたスーツ姿では「売り手が偉そうに見える」という状況になりかねません。これでは相手が商談に集中できる環境とは言えませんし、こちらの発言がスッと入っていかない懸念もあるでしょう。一方、こちらがカジュアルすぎる恰好では、発言の信憑性に影響を及ぼしかねないことは容易に想像できますよね。

商談は、顧客との信頼関係なくして成立せず、身なりは言葉を交わす前に信頼関係を築く手段です。高額案件になるほど、担当者の身なりが安っぽく見えてしまえば「この人に任せて大丈夫かな？」という疑念を持たれかねませんし、たとえ高額案件ではなかったとしても、こちらの意図が誤解されるリスクもあるのでは。きちんとしたスーツ姿の顧客の前に、自分が感動ジャケットとスニーカーでラフに現れたら、相手の目にはどう映るでしょうか。人によっては「軽んじられている」と受け取られかねませんよね。

つまりオフィスカジュアル時代の商談では、「相手に合わせる」もしくは「相手より、一段きちんとする」ことが安心ラインですが、それには「より微細なTPOの使い分け」が求められます。

「ジャケットの線引きが曖昧」問題

ここまでは誰もが理解するところですが、問題はオフィスカジュアル浸透の割りには、スーツとオフィスカジュアルにおける「ジャケットの線引きが曖昧である」ことだと捉えています。

たとえばジャケットを見たとき、色・柄や生地感の違いはハッキリ見分けられたとしても、いわゆるカッチリした肩の具合や、胴に合わせシェイプされたフォルムの違いについては、言語化することが容易ではありません。というのも我々がジャケットを形で認識するとき、大抵は「開襟デザイン」であることを基準にしているため、形における「それ以外の要素」を認識しづらいからです。

この解像度を高めるには、「構築的」という言葉の理解が欠かせません。雑誌やネットでよく見かける言葉ですが、私自身アパレル業界出身ではないため、多くの人にとってはイメージしづらいものだということがよくわかります。これは表からは見えないパーツ、表地と裏地の間に挟む「芯地」や「肩パット」の有無によって、鎧のように立体感ある様子を表す言葉です。



完成したジャケット表面からは見えない芯地（写真：筆者撮影）

つまり鎧のように立体的なスーツジャケットに比べ、簡略化された型紙でつくられたオフィスカジュアルのフォルムでは、同じような開襟デザインであったとしても、威厳という意味で負けてしまうということ。そして威厳を埋めるため、オフィスカジュアルジャケットに、ネクタイを締めるのは逆効果です。

足し算では、威厳をつくれない理由

ジャケットのカジュアル感を解消するため、ネクタイなどのドレスアイテムを身につける工夫は、合理的に思えるかもしれませんが、コーディネートの視点からおすすめしません。というのもアイテム同士のバランスがチグハグになってしまい、全身の調和が崩れしてしまうからです。厳密に言えば、ネクタイの質感とジャケットのカジュアル度合いによっては成立するのですが、一人で合わせるにはリスクがあるのです。

TPOの解像度を高める視点は、「ジャケットが3種類に分類される」という理解です。スーツジャケット・ビジネスカジュアルジャケット・オフィスカジュアルジャケットです。スーツジャケットについてはイメージできると思いますので、ここではビジネスカジュアルとオフィスカジュアルの違いについてお伝えします。



左から、スーツジャケット・ビジネスカジュアルジャケット・オフィスカジュアルジャケット（写真：筆者撮影）

感動ジャケットのように、ビジネスTシャツで合わせられるものはオフィスカジュアルと呼ばれ、オンオフ兼用可能なジャケットです。一方ビジネスカジュアルは、スーツに近い構築性を持ちながらも、ビジネスTシャツなどの襟がないトップスで崩せるジャケットですが、休日に羽織るには印象が堅すぎます。

「ユニクロだからNG」ではない

「ユニクロ感動ジャケットは商談にふさわしいか？」という議論に、唯一の正解はありません。重要なのは「TPOを読む力」です。ビジネスファッションの自由度が増した現代だからこそ、相手や案件の規模に合わせ「最適な服を選ぶ判断力」は、営業スキルの一部と言えます。

もちろん条件面も含めた取引ニーズが合致していれば、本来こちらの服装と商談の成果は関係ないとも言えますが、相手も人間だからこそ「影響はある」と考えた方が賢明なのではないでしょうか。ユニクロだからNGという議論ではなく、相手やシーンに合わせて選べるかどうかが問われています。

