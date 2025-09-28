◆第２９回シリウスＳ・Ｇ３（９月２７日、阪神競馬場・ダート２０００メートル、良）

第２９回シリウスＳ・Ｇ３が２７日、阪神競馬場で行われ、単勝８番人気のホウオウルーレットがゴール前で差し切って重賞初勝利を飾った。半兄のオメガパフュームが１８年に勝っており、レース史上初のきょうだい制覇を達成。鞍上の岩田康は２３、２４年の岩田望に続く勝利で、父子での３連覇となった。１番人気のテーオーパスワード（松山）は７着に敗れた。

ためにためた闘争心を一気に放出させた。直線入り口。岩田康とホウオウルーレットは後方から徐々に位置を押し上げると、馬群の間から視界が開ける。左ステッキを振り下ろし、全身を大きく使って手綱を押した。人馬一体の走りで馬群をこじ開けると、加速度はさらに増していく。トップスピードでゴール板を駆け抜けた瞬間、力強く左拳を握りしめた。

５１歳のベテランが満面の笑みで振り返る。「死んだふり作戦やね。いつも通りやけど」。道中は内ラチ沿いで最後方。道中で他馬が動いた時も動じない。「道中でハミを取ってくれていたし、（前の馬が）下がってくるなとだけ思っていました」。手応えがあるからこその泰然自若。道中のロスを最小限に抑えた立ち回りで極上の末脚を引き出し、「直線でも手前を替えたし、力をつけていますよ」とねぎらった。

２３、２４年に息子の望来が制したレースを勝ち、父子で３連覇。父子で３連覇以上は１９８４年のグレード制導入以降、横山父子の日経賞４連覇に続く２例目となる。そして、ホウオウルーレットにとっても半兄オメガパフュームが１８年に勝っており、レース史上初のきょうだい制覇となった。「やっと賞金を加算できたので、今後はまたオーナーと相談します」と栗田調教師。ハマるか否か―。末脚勝負にかける遅咲きの個性派６歳馬が、ダート界に新風を吹き込むかもしれない。（山本 武志）

◆ホウオウルーレット 父ロージズインメイ、母オメガフレグランス（父ゴールドアリュール）。美浦・栗田徹厩舎所属の牡６歳。北海道新ひだか町・岡田スタツドの生産。通算成績は２５戦６勝。重賞初勝利。総獲得賞金は１億７０３０万８０００円。馬主は小笹芳央氏。