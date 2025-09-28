うどんスープでおにぎり？ヒガシマル醬油のレシピに1万いいね「絶対うまい」「わが子もバクバク」【ママリ】

混ぜ込むだけ！うどんスープを使ったおにぎりレシピ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ヒガシマル醤油【公式】(@higashimaru_ss)さんの投稿したレシピです。お弁当におにぎりを持っていく方は少なくないのではないでしょうか。ヒガシマル醬油さんは、うどんスープを使った簡単おにぎりレシピを公開。「今すぐ作って食べたい」と反響を呼びました。冷めてもおいしいのでお弁当にもおすすめです！

ヒガシマル醤油【公式】(@higashimaru_ss)さんは、うどんスープを使った簡単おにぎりレシピを公開。「今すぐ作って食べたい」と反響を呼びました。冷めてもおいしいのでお弁当にもおすすめです！明日のお弁当で、さっそく試してみませんか？

©higashimaru_ss

うどんスープをおにぎりにしてみました🦊

ごはん250gにうどんスープ1/2袋、揚げ玉とねぎを

好きなだけいれてまぜ込み、おにぎりを握ります🍙

仕上げにごまをふりかけたら完成です！



冷めてもおいしいのでお弁当にもおすすめですよ～！

作り方は、ご飯、うどんスープ、揚げ玉、ネギを混ぜ込み、仕上げにゴマを振りかけるだけ！混ぜ込むだけで簡単、冷めても美味しいところが助かりますね。うどんスープで味付けは済むので、気にしなくてよいのも楽です。



この投稿には「焼きおにぎりの時とかもヒガシマルさんのうどんスープ混ぜます！味がしっかりつくし、調味料の水分でビシャビシャにならず握れるからありがたい😋」「めっちゃ美味しい！焼きおにぎりにしてもいいかも」と実際に作ってみた方からのコメントも寄せられていました。焼きおにぎり、美味しそうですね…。



シンプル簡単だからこそ「これも入れてみようかなあ」と自分でアレンジして、足していくのも楽しそう。ぜひうどんスープを使ったおにぎりを試してみてくださいね。



なお、こちらのレシピには「ゴマ」を使用しています。その他、うどんスープの原材料は商品の表示内容をご確認いただき、アレルギーをお持ちの方は、十分ご注意ください。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）