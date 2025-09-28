ソフトバンクの柳町達外野手（28）は開幕2軍スタートからチームに欠かせない存在まで上り詰めた。初の交流戦MVPを獲得し、出塁率は現在リーグトップの3割8分6里、打率2割9分6厘もトップを狙える位置にいる。主軸として支えた中でのリーグ優勝に「今年は規定打席も達成できたし、去年よりはチームに貢献できたんじゃ無いかなと思っているので、去年よりうれしい」と喜びの声を口にした。

子どもの頃に身に付けた「生きる力」がプロ6年目で本領を発揮した。長谷川勇也R＆Dグループスキルコーチは「効率よく力を伝えている。ボールの芯をバットの芯でコンタクトする能力が高い」と柳町の技術を評価する。「フィジカルの強い選手が他にもたくさんいる中で、ちゃんと結果が出るということはアマチュア時代からいろいろと試行錯誤しながらやってきたんだと思う」。

柳町は「もともと体が細い選手だったのでちゃんと捉えないと打球が飛ばなかった」と幼少期を振り返る。長打を増やしたいと昨季から本格的にウエートトレーニングに力を入れ、現在は身長180センチ、体重78キロとがっちりとした体形だが、小中学生の頃は周りと比べても線が細かった。

その中で伸ばしていったのは「芯で捉える」技術だった。「『芯で打つ』が僕の楽しさじゃないですけど、野球がうまくなるためにはそこを伸ばした方が生きていけるんじゃないかなと。ちゃんと芯で打たないと飛ばないですし、そういう生き方を小さいなりに工夫してたのかな」。芯で捉えるためにどんな練習をしていたかは「覚えていない」というが、自然とボールを芯で捉えるようになり、体は細くても小学生の頃は4番任されていた。

今季はそれ加えて引っ張り方向へ強い打球を打つことも心がけた。もともと流し打ちは得意で、昨季は58安打のうち21安打が左方向への当たりだった（右方向は15安打）。ただ、今年は「広角に打てないと打率は残らない」と右方向へのアプローチも意識。「引っ張り方向はミスが出やすい」（長谷川コーチ）という中、大胆にタイミングの取り方を変えて試合でわざと泳ぎ気味で打ってみるなど工夫を凝らし、右方向に強い打球を打つようにしてきた。

その結果、今季はここまで左方向に40安打、右方向に36安打と広角に安打を量産。チームに欠かせない打者へと成長した。「近藤（健介）の次にボールに力を伝えるのがうまい」と長谷川コーチ。頼りになる左の好打者が今度は日本一へと導く。（大橋昂平）