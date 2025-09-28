「衝撃の予測だ」欧州有名サイトが今後12大会のW杯優勝国を予想！日本代表のV予見に韓国メディアが驚き「アジアで最も優勝に近いのは…」
世界的に有名なドイツのサッカーサイト『transfermarkt』が、AIを駆使して、今後12大会のワールドカップ優勝国を予想した。
来年の北中米ワールドカップを制すのはスペインで、以下、2030年はフランス、34年はブラジル、38年はドイツ、42年はイングランド、46年はアルゼンチン、50年はオランダ、54年はイタリア、58年はナイジェリア、62年はスペイン、66年はポルトガル、そして70年が日本となっている。
この結果に、韓国メディア『Xports News』が反応。「日本が2070年にアジアで初めてワールドカップ優勝する、AIの衝撃予測が出た」見出しを打ち、「日本が45年後にワールドカップで優勝できるという展望が登場した」と伝えた。
同メディアは「FIFAランキング19位の日本はアジアサッカー連盟（AFC）に加入している国の中で最も順位が高い。日本の次に順位の高いアジア勢はイラン（21位）であり、韓国（23位）がその後に続いている」とし、こう続けた。
「代表チームの戦力を見た時、アジアでワールドカップ優勝に最も近いチームは日本だ。多くの時間が流れなければならないが、AIもアジア初のW杯王者が誕生するとすれば日本になると見込んだ」
果たして、この予想はどれほど的中するだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！アルゼンチンが首位陥落、11年ぶりにトップに返り咲いたのは？
来年の北中米ワールドカップを制すのはスペインで、以下、2030年はフランス、34年はブラジル、38年はドイツ、42年はイングランド、46年はアルゼンチン、50年はオランダ、54年はイタリア、58年はナイジェリア、62年はスペイン、66年はポルトガル、そして70年が日本となっている。
同メディアは「FIFAランキング19位の日本はアジアサッカー連盟（AFC）に加入している国の中で最も順位が高い。日本の次に順位の高いアジア勢はイラン（21位）であり、韓国（23位）がその後に続いている」とし、こう続けた。
「代表チームの戦力を見た時、アジアでワールドカップ優勝に最も近いチームは日本だ。多くの時間が流れなければならないが、AIもアジア初のW杯王者が誕生するとすれば日本になると見込んだ」
果たして、この予想はどれほど的中するだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！アルゼンチンが首位陥落、11年ぶりにトップに返り咲いたのは？