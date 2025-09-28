Åßµ¨¥Ñ¥é¡¢¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤â¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢IPCÈãÈ½
¡¡¡Ú¥ê¥Ó¥¦¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIPC¡Ë¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¹ñÆâ°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤Î²ò½ü¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥Ó¥É¥Ë¡¼ÀÄÇ¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁê¤Ï27Æü¡¢·èÄê¤òÈãÈ½¤·¡¢Æ±¹ñ¤¬¼¡¤ÎÅßµ¨Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡Ö¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ·èÄê¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤â¼¤µ¤Ê¤¤¹½¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Ï¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£¹ñ´ú¤ä¹ñ²Î¤Î»ÈÍÑ¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï·ã¤·¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥É¥Ë¡¼»á¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î²ñ°÷»ñ³Ê¤òÌä¤¦IPCÁí²ñ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤¬ÏÅÏ¨¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¤¤¿¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÎÉ¿´¤È¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¤ÇÇä¤êÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÈéÆù¤ò¹þ¤á¤ÆÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢NPC¤Î²ñ°÷»ñ³Ê¤òÌä¤¦Áí²ñ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢Á´ÌÌÄä»ß¤¬»¿À®55¡¢È¿ÂÐ111¡Ê´þ¸¢11¡Ë¤Ç¡¢ÉôÊ¬Ää»ß¤¬»¿À®77¡¢È¿ÂÐ91¡Ê´þ¸¢8¡Ë¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£