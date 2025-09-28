子どもたちと記念撮影をする飯田選手（手前左）とアレン選手（同右）＝１８日、川崎市立下小田中小学校

バスケットボール男子Ｂリーグ１部（Ｂ１）の川崎ブレイブサンダースが、小学生向けの副教材を開発した。子どもたちが海外の文化に触れたり夢を追いかけたりすることを支援し、国内外で活躍できる人材を育む一助を目指す。９月下旬から市内１１９校の小学校や特別支援学校に通う小学５、６年生計約２万５千人を対象に配布し、道徳や総合的な学習の時間で導入される。

副教材は「ＫＡＷＡＳＡＫＩ ＧＬＯＢＡＬ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ ＮＯＴＥ（グロチャレノート）」と銘打ち、Ｂ５判・計２８ページに所属選手やスタッフの経歴や顔写真が連なる。添付された２次元コード（ＱＲコード）を読み込むと約３分のインタビュー動画を視聴でき、バスケの第一線で活躍する精神やキャリア形成について学べる。

Ｂ１川崎の川崎渉社長は関心を持ちやすいようにインタビュー動画を通じた「生の声」を届けることを重視し、開発に約半年間かけたと明かした。「未来を支える子どもたちの選択肢をどう広げていくかが重要な時代。（副教材が）自分の夢を考えるきっかけになってほしい」と力を込める。

１８日には川崎市立下小田中小学校（同市中原区）に、ロスコ・アレン選手と飯田遼選手が訪れ、出前授業を行った。小学５、６年生が思い思いに質問したり、バスケのプレーを一緒に楽しんだりして、交流を深めた。