¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×À±Ìî¿¿Î¤¡¢ºç¸¶°ê·Ã¤«¤éº¹¤·Æþ¤ì¤Î¾Æ¤°ò¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¾Ð´é¡ª½©¤é¤·¤¤»Ñ¤Ë¡Ö¥Û¥¯¥Û¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¡¦À±Ìî¿¿Î¤¤Î½©¤é¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡¡£²£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤È¤ó¤È¤È¤È¤ó¡¡¤½¤Î¤Î¤Á¥É¥¢¤Ï³«¤«¤ì¤Æ¾Æ¤°ò¤Ò¤È¤Ä¤È°ê·Ã¤µ¤ó¤Ò¤È¤ê¡ôºç¸¶°ê·Ã¤µ¤ó¡ôº¹¤·Æþ¤ì¡ô¾Æ¤°ò¡ô¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤Î¾Æ¤°ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Î»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¼ýÏ¿¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤È¤ó¤È¤È¤È¤ó¤È¤ó¡¢¤Ã¤È¤ó¤È¤ó¡¡·Ú¤ä¤«¤Ê¥ê¥º¥à¤Ç¥É¥¢¤òÃ¡¤¯²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤É¤Ê¤¿¤«¤·¤é¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Þ¤µ¤«¤Î°ê·Ã¤µ¤ó¡ØÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿
ÊÌÈÖÁÈ¤Ç¤¤¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡¡¤½¤·¤Æ¾Æ¤°ò¤Îº¹¤·Æþ¤ì´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥¯¥Û¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¿©Íß¤Î½©¡×¡Ö¤È¤ó¤È¤È¤È¤ó¤ÈÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¤´é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£