半年にわたって放送されてきた朝ドラ『あんぱん』（NHK総合）が、ついに終わってしまった。まさに“ロス状態”に陥っている視聴者は少なくないことだろう。多くの人々が、このドラマから愛と勇気について学び、日々の活力を得ていたはずである。そんな本作の後半パートを盛り上げたのが、八木信之介という人物。ここでは彼を好演した妻夫木聡に焦点を当ててみたい。

本作は『アンパンマン』の生みの親となった夫婦をモデルに、ヒロイン・のぶ（今田美桜）と、その夫である柳井嵩（北村匠海）の激動の生涯を描いたもの。八木が初登場したのは第50話からで、物語が“戦争パート”へ突入するタイミングだった。“八木上等兵”は姿を現すなりいきなり嵩を怒鳴りつけ、急な展開を前に息が詰まったものである。そう、妻夫木は『あんぱん』の世界がガラリと変わったことを私たちに知らしめる存在だったといえるだろう。以来、“妻夫木聡＝八木信之介”は本作において重要な存在であり続けた。

では、どのように重要であったのか。その大きなポイントとしては、八木が嵩のみならず、のぶたちとも特別な関係を築き上げていったことがまず挙げられる。終戦後に嵩と再会した八木は、やがて自らの会社を立ち上げ、柳井嵩という作家が世に出ていくのを後押しした。彼の存在がなければ、私たちの知る柳井嵩は存在しなかっただろう。最重要人物のひとりだといってもいいくらいだ。

しかし、八木が『あんぱん』において重要な存在であった最大のポイントは、いまドラマ全体を振り返ることでようやく見えてくる。彼は初登場時から最終回まで、戦争に苦しめられてきた人物だった。そのことを私たちは知っているだろう。もちろん、戦争というものに自分の人生が翻弄されたのは彼だけではない。嵩が描く作品は、彼の戦争体験が強く関係していることを私たちは知っている。けれども最後の最後まで、あの戦争がどんなものであったのかを語り続け、ストレートに訴え続けた人物としては、八木が最たる存在だろう。

■『あんぱん』『宝島』妻夫木聡が体現する“戦後の叫び” “戦後80年”という節目の年である2025年。『あんぱん』は全体的に朗らかな作品だったが、明確に反戦の意志と平和を希求する態度を示し続けた。そしてこれを観客に対してダイレクトに伝える役割を担っていたのが、俳優・妻夫木聡だというわけだ。物語が進むにつれて時代は変わり、八木もまた朗らかな人物になっていった。けれどもその存在はいつもどこか陰りを帯びていた。八木というキャラクターの持つ複雑さを、陰と陽のバランスを、妻夫木は最後の最後まで丹念に、慎重に体現し続けていたと思う。声の質感にも表情にも、つねに葛藤が滲んでいた。本作における妻夫木の功績は非常に大きい。俗っぽい表現になるが、間違いなくMVP級だろう。

そんな彼は現在、主演を務めた映画『宝島』が公開中。戦後の沖縄を舞台とした本作もまた、あの戦争に翻弄され続ける人々の人生を描く作品だ。沖縄といえば日本で唯一の地上戦が行われた場所。アメリカの統治下にあったこの地の実態に、凄まじい熱量で肉薄している。主人公のグスクを演じる妻夫木は作品の中心に立ち続け、この座組を率いているのだ。

八木が『あんぱん』のテーマを体現していたように、グスクもまた、『宝島』が持つメッセージを体現したキャラクターだ。とはいえ、そのタイプは完全に異なる。真逆だといえるものだろう。

ここでは『宝島』の物語に深く言及することは控えておく。ネットの評判などに惑わされず、まずはこの作品と対峙してほしいからだ。半年間かけて放送される「朝ドラ」ならば、じっくりと時間をかけて視聴者に物語を理解してもらい、その世界の中で生きる者たちの人生を知ってもらえばいい。八木信之介がそうだった。けれども映画はそうはいかない。『宝島』は191分の長尺映画だが、ここに収められている情報量はとてつもない。一度観ただけですべてを把握することは難しいだろう。そこに何を見い出し、拾い上げ、映画が終わったあとの現実世界を生きていくか。これが私たち観客に求められるものだ。

戦後の動乱期の沖縄で、この地で生まれ育ったグスクたちはぶつかり合い、そこから生まれる“叫び”に私たちは劇場で触れることになる。この体現者たちの真ん中に立つのが、俳優・妻夫木聡である。『あんぱん』での好演に心を揺さぶられた方々はぜひ、すぐにでも劇場へと足を運んでいただきたい。我々の信頼する演技者が、仲間たちとともに切実なメッセージを叫んでいる。（文＝折田侑駿）