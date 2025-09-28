[9.27 U-20W杯第1節](サンティアゴ)

※29:00開始

主審:ダリオ・ヘレーラ

副審:クリスティアン・ナバーロ、ホセ・サボラニ

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 12 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 2 梅木怜

DF 4 喜多壱也

DF 3 小杉啓太

DF 5 市原吏音

MF 8 布施克真

MF 10 大関友翔

MF 7 佐藤龍之介

MF 13 石井久継

MF 14 齋藤俊輔

FW 9 神田奏真

控え

GK 1 中村圭佑

GK 21 荒木琉偉

DF 15 塩川桜道

DF 16 森壮一朗

MF 6 小倉幸成

MF 11 横山夢樹

MF 18 石渡ネルソン

MF 20 平賀大空

FW 19 高岡伶颯

監督

船越優蔵

[エジプト]

先発

GK 16 アハメド・ワヘブ

DF 2 テボ・ガブリエル

DF 4 アハメド・アブディン

DF 5 アブダラ・ボスタンジー

DF 13 アハメド・ナエル

DF 14 モハブ・サミー

MF 6 セイフ・サファガ

MF 8 アハメド・カバカ

MF 20 セリム・テリブ

FW 10 モハメド・アブドラ

FW 11 ハメド・アブドラ

控え

GK 1 アブデルモネム・タメル

GK 21 アハメド・メンシャウィ

DF 3 モアタズ・モハメド

DF 12 モアメン・シェリフ

MF 18 モハメド・エルサイード

MF 19 アハメド・ワヒド

FW 7 オマール・モアワド

FW 9 モハメド・ハイサム

FW 15 オマール・ケドル

FW 17 アムル・カリド・ビボ

監督

オサマ・ナビエ