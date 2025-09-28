日本vsエジプト スタメン発表
[9.27 U-20W杯第1節](サンティアゴ)
※29:00開始
主審:ダリオ・ヘレーラ
副審:クリスティアン・ナバーロ、ホセ・サボラニ
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 12 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 梅木怜
DF 4 喜多壱也
DF 3 小杉啓太
DF 5 市原吏音
MF 8 布施克真
MF 10 大関友翔
MF 7 佐藤龍之介
MF 13 石井久継
MF 14 齋藤俊輔
FW 9 神田奏真
控え
GK 1 中村圭佑
GK 21 荒木琉偉
DF 15 塩川桜道
DF 16 森壮一朗
MF 6 小倉幸成
MF 11 横山夢樹
MF 18 石渡ネルソン
MF 20 平賀大空
FW 19 高岡伶颯
監督
船越優蔵
[エジプト]
先発
GK 16 アハメド・ワヘブ
DF 2 テボ・ガブリエル
DF 4 アハメド・アブディン
DF 5 アブダラ・ボスタンジー
DF 13 アハメド・ナエル
DF 14 モハブ・サミー
MF 6 セイフ・サファガ
MF 8 アハメド・カバカ
MF 20 セリム・テリブ
FW 10 モハメド・アブドラ
FW 11 ハメド・アブドラ
控え
GK 1 アブデルモネム・タメル
GK 21 アハメド・メンシャウィ
DF 3 モアタズ・モハメド
DF 12 モアメン・シェリフ
MF 18 モハメド・エルサイード
MF 19 アハメド・ワヒド
FW 7 オマール・モアワド
FW 9 モハメド・ハイサム
FW 15 オマール・ケドル
FW 17 アムル・カリド・ビボ
監督
オサマ・ナビエ
