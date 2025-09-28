U-20日本代表のW杯初戦・エジプト戦スタメン発表! 追加招集・布施が抜擢! 小杉、市原らが先発入り
U-20日本代表は現地時間27日、チリで行われるU-20ワールドカップのグループリーグ初戦でU-20エジプト代表と対戦する。27日午後5時(日本時間28日午前5時)のキックオフを前に、スターティングメンバーが発表された。
追加招集のMF布施克真(筑波大)がスタメンに抜擢。MF大関友翔(川崎F)とともに2ボランチを組むとみられる。
予想布陣は4-2-3-1。GKはピサノアレックス幸冬堀尾、4バックは左からDF小杉啓太、DF喜多壱也、DF市原吏音、DF梅木怜。2ボランチは布施と大関。2列目は左からMF石井久継、MF佐藤龍之介、MF齋藤俊輔。1トップはFW神田奏真。
21人のうちMF中川育(流通経済大)のみがメンバーから外れている。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 12 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)
DF 2 梅木怜(FC今治)
DF 4 喜多壱也(ソシエダ)
DF 3 小杉啓太(ユールゴーデン)
DF 5 市原吏音(大宮/Cap)
MF 8 布施克真(筑波大)
MF 7 佐藤龍之介(岡山)
MF 10 大関友翔(川崎F)
MF 13 石井久継(湘南)
MF 14 齋藤俊輔(水戸)
FW 9 神田奏真(川崎F)
▽控え
GK 1 中村圭佑(東京V)
GK 21 荒木琉偉(G大阪)
DF 15 塩川桜道(流通経済大)
DF 16 森壮一朗(名古屋)
MF 6 小倉幸成(法政大)
MF 11 横山夢樹(今治)
MF 18 石渡ネルソン(いわき)
MF 20 平賀大空(京都)
FW 19 高岡伶颯(バランシエンヌ)
監督
船越優蔵
追加招集のMF布施克真(筑波大)がスタメンに抜擢。MF大関友翔(川崎F)とともに2ボランチを組むとみられる。
予想布陣は4-2-3-1。GKはピサノアレックス幸冬堀尾、4バックは左からDF小杉啓太、DF喜多壱也、DF市原吏音、DF梅木怜。2ボランチは布施と大関。2列目は左からMF石井久継、MF佐藤龍之介、MF齋藤俊輔。1トップはFW神田奏真。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 12 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)
DF 2 梅木怜(FC今治)
DF 4 喜多壱也(ソシエダ)
DF 3 小杉啓太(ユールゴーデン)
DF 5 市原吏音(大宮/Cap)
MF 8 布施克真(筑波大)
MF 7 佐藤龍之介(岡山)
MF 10 大関友翔(川崎F)
MF 13 石井久継(湘南)
MF 14 齋藤俊輔(水戸)
FW 9 神田奏真(川崎F)
▽控え
GK 1 中村圭佑(東京V)
GK 21 荒木琉偉(G大阪)
DF 15 塩川桜道(流通経済大)
DF 16 森壮一朗(名古屋)
MF 6 小倉幸成(法政大)
MF 11 横山夢樹(今治)
MF 18 石渡ネルソン(いわき)
MF 20 平賀大空(京都)
FW 19 高岡伶颯(バランシエンヌ)
監督
船越優蔵