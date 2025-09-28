　U-20日本代表は現地時間27日、チリで行われるU-20ワールドカップのグループリーグ初戦でU-20エジプト代表と対戦する。27日午後5時(日本時間28日午前5時)のキックオフを前に、スターティングメンバーが発表された。

　追加招集のMF布施克真(筑波大)がスタメンに抜擢。MF大関友翔(川崎F)とともに2ボランチを組むとみられる。

　予想布陣は4-2-3-1。GKはピサノアレックス幸冬堀尾、4バックは左からDF小杉啓太、DF喜多壱也、DF市原吏音、DF梅木怜。2ボランチは布施と大関。2列目は左からMF石井久継、MF佐藤龍之介、MF齋藤俊輔。1トップはFW神田奏真。

　21人のうちMF中川育(流通経済大)のみがメンバーから外れている。

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

GK 12 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)

DF 2 梅木怜(FC今治)

DF 4 喜多壱也(ソシエダ)

DF 3 小杉啓太(ユールゴーデン)

DF 5 市原吏音(大宮/Cap)

MF 8 布施克真(筑波大)

MF 7 佐藤龍之介(岡山)

MF 10 大関友翔(川崎F)

MF 13 石井久継(湘南)

MF 14 齋藤俊輔(水戸)

FW 9 神田奏真(川崎F)

▽控え

GK 1 中村圭佑(東京V)

GK 21 荒木琉偉(G大阪)

DF 15 塩川桜道(流通経済大)

DF 16 森壮一朗(名古屋)

MF 6 小倉幸成(法政大)

MF 11 横山夢樹(今治)

MF 18 石渡ネルソン(いわき)

MF 20 平賀大空(京都)

FW 19 高岡伶颯(バランシエンヌ)

監督

船越優蔵