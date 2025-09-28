社会人野球第50回日本選手権北海道地区予選は27日、日本製鉄室蘭球場で代表決定戦を行い、北海道ガスがJR北海道硬式野球クラブを12―8で勝利し、4年ぶり2度目の日本選手権（10月28日開幕、京セラドーム）出場を決めた。

「5番・DH」の寺田和史（30）が1点を追う4回2死一、三塁で左越え逆転3ラン、6回にも左越え2ランと2打席連続本塁打を含む5打数5安打5打点。先発全員18安打の打線をけん引し「周りに支えられ、大事なところで出せた」と歓喜に浸った。

都市対抗2次予選で出場1試合に終わった不振を、大一番で晴らした。22日の日本製鉄室蘭シャークス戦の逆転ランニング3ランで弾みをつけ、翌23日の北海道地区予選3連戦終了後はビデオで好調時と今を見比べた。打席で力が入っていた姿に、この日は自然体を心がけた。主砲としての姿を取り戻し「うれしいというよりは、凄くホッとしている。心を強く持って続けてきた結果。今日はちょっとは仕事ができたかな」と頬を緩めた。

昨夏の4年連続都市対抗本大会出場後は、秋の日本選手権と今夏の都市対抗で代表を逃した。都市対抗予選後は選手ミーティングで課題を洗い出し、勝利への思いを再確認した。「長かったですね」と工藤賢二監督。苦しい時間を乗り越え、次は日本選手権初勝利を見据える。「もう一、二段階上げられる」。チームとともに寺田も、この日とまた違った姿で全国舞台に立つ。（竹内 敦子）