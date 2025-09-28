¿À¸Í¡¡²¦¼Ô¤ÎÄìÎÏ¤Ç¼¹Ç°µÕÅ¾¾¡¤Á!µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¡ÖÁ´°÷¤¬Äü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¡×¡¡¼ò°æ¹âÆÁ¤¬·àÅª¥´¡¼¥ë
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè32Àá¡¡¿À¸Í2-1À¶¿å¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡¥Î¥¨¥¹¥¿¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ï6»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦2°Ì¤Î¿À¸Í¤Ï2¡½1¤ÇÀ¶¿å¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸åÈ¾20Ê¬¡¢MF·ÀèÍ´Ìï¡Ê27¡Ë¤ÎJ1½éÆÀÅÀ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Æ±47Ê¬¤ËDF¼ò°æ¹âÆÁ¡Ê34¡Ë¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤Ë4¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¼ó°Ì¼¯Åç¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï4¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¡£
¡¡¤³¤ì¤¬²¦¼Ô¤Î¡¢»Ë¾å2¥¯¥é¥ÖÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¿À¸Í¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£1¡½1¤Î¸åÈ¾47Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¾®¾¾¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òº¸Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¼ò°æ¡£À¶¿åGKÇßÅÄ¤Î¼ê¤ò¤Ï¤¸¤¯¡¢·àÅªµÕÅ¾ÃÆ¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¹âÆÁ¤ÏµåºÝ¤ÎÉôÊ¬¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢²¿¤è¤êÁ°¤Ø¤Î¥×¥ì¡¼¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÁÀ¤¤¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ÐÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¾¾¤äÈÓÌî¤â´Þ¤á¤ÆÁª¼êÁ´°÷¤¬Äü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¡×
¡¡µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¸¬µõ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¹Ç°¤ÎºÓÇÛ¤¬·ø¼é¤ò¸Ø¤ëÀ¶¿å¤Î²ç¾ë¤òÊø¤·¤¿¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éÉðÆ£¤òÅêÆþ¡£½Ä¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤È¶¯¤µ¤Ç¹¶·â¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤È¡¢¸åÈ¾20Ê¬¤Î·Àè¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾40Ê¬¤Ë¤Ï¼ò°æ¤ò¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¾å¤²¡¢¾®¾¾¤òÆþ¤ì¤Æ2¥È¥Ã¥×¤ËÊÑ¹¹¡£¤½¤Î2¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¾¡Íø¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¼ó°Ì¼¯Åç¤Î¾¡Íø¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È²¿¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»Ä¤ê6»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ4º¹¤À¡£¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂç»ö¡×¤È¼ò°æ¡£·à¾¡¤òµÕÅ¾V¤Ø¤Î²ÃÂ®ÁõÃÖ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡¡¡ÊÈÓ´Ö¡¡·ò¡Ë