◇セ・リーグ 巨人9―8DeNA（2025年9月27日 横浜）

巨人が27日のDeNA戦で9―8の大逆転勝利を飾り、逆転2位へ辛うじて望みをつないだ。4点を追う9回に1点差まで迫り、なお2死満塁から途中出場の2年目・佐々木俊輔外野手（25）が右前へ殊勲の逆転打を放った。9回に4点差をひっくり返して勝つのは7年ぶりで、2位のDeNAとは2・5ゲーム差。残り3試合も可能性がある限り戦う。

思いに応えた。1点差に迫った9回、なお2死満塁。5回に代打から出場していた佐々木が右前へ逆転打を放った。一塁上で力強いガッツポーズ。2年目25歳は「よく覚えていないです」と笑った。負ければ3位と勝率5割以下が決まる瀬戸際の一戦を土壇場でひっくり返し、CS本拠地開催に望みをつなぐ劇的勝利。阿部監督は「みんなの意地を見ました」と振り返った。

8月27日の広島遠征では、室内練習場での全体練習後に阿部監督が約20分間の個別指導。重心を低くしバットを寝かせて担ぐような構えに「小さくなっている。いいパワーを持っているのに生かし切れてない」と注文した。左肘が潜り込んでしまう動きを矯正するため、左肘を上げて構えるよう助言。1日に降格させた際には右方向へ引っ張る打球を増やすよう宿題を課した。

シーズン中では異例の打撃フォーム改造にも佐々木は「怖いことは一つもなかった」と前向きだった。「やってダメなら、それから考えればいい」。阪神・近本のような構えを試すなど試行錯誤。重心を上げ、グリップを顔の高さまで上げる新フォームにたどり着いた。2軍戦で結果を残し、21日に再昇格。1ストライクから外角低め134キロのフォークに反応し、引っ張った殊勲打で宿題をクリアし、阿部監督は「自信にしてほしい。満足せずに継続して努力してほしい」と目を細めた。

逆転2位には残り3戦全勝が最低条件。佐々木が「CSを（東京）ドームでできるように」と誓ったように誰も諦めていない。

（小野寺 大）

≪シーズン3度以上の5点差以上逆転勝ちはチーム最多≫巨人の5点差逆転勝ちは3月28日ヤクルト戦、7月21日阪神戦に次ぎ今季3度目。シーズン3度以上の5点差以上逆転勝利は18年西武の3度以来で、チームでは54、74、04、08、19年の各2度を上回る2リーグ制後の最多記録になった。また、巨人が9回だけで4点差をひっくり返した逆転勝ちは、18年8月19日の中日戦で9回裏に1―5から6―5でサヨナラ勝ちして以来。