◇セ・リーグ ヤクルト3―1広島（2025年9月27日 神宮）

ヤクルトの川端慎吾内野手（37）が27日、今季限りでの現役引退を表明した。05年高校生ドラフト3巡目で市和歌山から入団し、15年には首位打者と最多安打のタイトルを獲得。ヤクルト一筋20年間の現役生活に別れを告げることを決断した。

こみ上げてくる涙をこらえられなかった。引退会見で「山あり谷あり」と表現した日々が走馬灯のように駆け巡る。「良いことも悪いこともたくさんあった。優勝させてもらったし、タイトルも獲ることができた。たくさんケガもして、腰の手術も2回。全てが財産になった」。声を詰まらせながら、ヤクルト一筋だったプロ生活を振り返った。

天性のバットコントロールを持つ「燕の安打製造機」には、忘れられない一打がある。“代打の切り札”として活躍した21年。オリックスとの日本シリーズ第6戦で延長12回に代打で決勝打を放ち、チームを日本一へと導いた。

今季は26日までに1軍出場がなかった。「まだ体は動く」とは思いつつ、打撃練習でも飛距離が出なくなり「情けないなと思いながら練習をしていた。衰えは隠しきれない」という現実のはざまで葛藤。悩み抜いた末、数日前に「この辺で身を引くのがベスト」との結論に至った。

会見場にオフの自主トレ仲間の中村悠や山田がサプライズで登場すると、ハンカチで顔を覆って大泣きした。高津監督から「最後、一緒に戦ってくれ」と連絡を受け、ナイターの広島戦で今季初昇格。7回に代打で登場し、通算1100安打目の右翼線二塁打を放った。

引退試合は3月のオープン戦で予定されている。今後は未定だが「何とか野球に携わっていければ」と指導者への転身にも意欲を示している。功労者とあって球団は何らかのポストを用意するとみられる。