第３５回関西学生対校女子駅伝（報知新聞社後援）が２７日、神戸しあわせの村で行われ、大阪学院大が２度目の連覇を果たした。３位でタスキを受けた３区の山下彩菜主将（４年）が区間賞の走りを見せると、４区途中からは１位。６区の依田采巳（３年）は「去年優勝しているからには今年も、と意識してきた」と、笑顔でゴールテープを切った。

昨年は４年生に強力なランナーがそろっており「頼りすぎていた部分がある」と、山下は振り返る。今年のスローガンは「私がやらなきゃ誰がやる」。依田も「エースというエースはいない」と話すが、一人ひとりに「自分がエース」という意識が芽生えた。「チームの雰囲気や練習の質は去年よりも良くなっている」（依田）と、今大会の優勝を通過点に全日本制覇まで成長し続けるつもりだ。

今大会は１０月２６日に仙台で行われる全日本大学女子駅伝（同）の予選も兼ねており、シード権を得ている大阪学院大、立命大を除いた上位２校、関大と関西外大も全日本切符を獲得した。（森口 登生）

▽成績

〈１〉大阪学院大（千葉、北野、山下、古沢、佐内、依田）

２時間１分３２秒

〈２〉関 大 ２時間２分５６秒

〈３〉立 命 大 ２時間３分７秒

〈４〉関西外大 ２時間５分４２秒

〈５〉佛 教 大 ２時間６分６秒

〈６〉神戸学院大 ２時間６分４１秒

〈７〉京 産 大 ２時間６分４７秒

〈８〉大阪芸大 ２時間７分３秒