◆関西学生アメリカンフットボールリーグ１部 ▽第４節 関大６６―０甲南大（２７日・ＭＫタクシーフィールドエキスポ）

関大が６６―０で甲南大に完封勝ちし、開幕から４連勝とした。１年生ＱＢの土居翔和（しょうわ）＝横浜＝が初スタメンながら、パスで計２１４ヤードを獲得する活躍を見せ、チームは９タッチダウン（ＴＤ）で快勝。次戦の関学大戦へ向け、弾みをつけた。神戸大は２１―１０で同大に逆転勝利。敗れた甲南大、同大はともに開幕４連敗となった。

物おじせず、関大の土居は先輩らに思いを乗せたボールを投げた。７点リードの第１クオーター（Ｑ）６分、２４ヤードのＴＤパスがＷＲ大谷一葵（４年）＝如水館＝に通った。「練習でやった通りのところに投げられた。緊張していたけど、ＴＤを取れてリラックスできた」。チームは勢いに乗り、ＴＤを量産。１年とは思えない度胸と正確性で甲南大を圧倒した。

ＱＢは３年の高井法平＝関大第一＝が先発を務めていたが、和久憲三監督（４０）は「土居の経験を積ませるためではなく、この一週間、高いレベルで練習をして競った結果、スタメンにした」と試合を任せた。期待に応えたい一心で、土居は「帰宅後、ビデオを見返して研究したり、いつも以上に頑張った。それが結果にもつながった」と素直に喜んだ。

チームは開幕４連勝で、次戦・関学大戦（１０月１３日・たけびし）を控える。指揮官は「今年は楽しみな１年生が出てきてチームの底上げをしてくれている」と層の厚さに手応えをつかんでいる。土居も「関学は強い。みんなで勝てる試合をつくっていきたい」と鼻息を荒くした。（森脇 瑠香）

◆土居 翔和（どい・しょうわ）２００６年１０月８日、神奈川県生まれ。１８歳。小学１年からフラッグフットボールを始め、４年時からタッチフットボールをプレー。その後、アメフトを始め、横浜高時代にＷＲからＱＢに転向し、神奈川選抜に選出。１７９センチ、７２キロ。