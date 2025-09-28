◆秋季兵庫県大会▽準々決勝 東洋大姫路５―２報徳学園（２７日・ウインク）

兵庫大会は東洋大姫路が報徳学園との名門対決を制して４強入りした。

背番号１の三上颯真投手（２年）が最後の打者を見逃し三振に仕留めると、東洋大姫路ナインに笑顔が広がった。今夏の兵庫大会決勝でも戦った報徳学園に１１安打を浴びながら、２失点に抑えて４強入り。「明日別の予定を立てていたくらい。本当にびっくり」。岡田龍生監督（６４）も想定外の快勝だった。

スタメン９人のうち、夏もスタメン経験がある選手はわずか一人。打線は４安打に抑えられたが、相手投手陣の計１０四死球に助けられ、少ない好機で５点を挙げた。先発の背番号１１、下山大翔（２年）は７回１／３で２失点ながら、被安打１０。８回１死一、二塁でマウンドに上がった三上も救援直後に適時内野安打を許した。指揮官も「履正社（を指揮した）時代を含め、見てきた代の中で一番弱い」と言い切るほどの成長初期のチームだ。

８強入りした夏の甲子園は、木下鷹大ら３年生の３投手のみで４試合を戦い抜いた。新チームにはまだ、絶対的エースはいない。「先輩たちが残してきたものに恥のないよう、エースであり続けられるように」と三上。下山との左腕コンビで切磋琢磨（せっさたくま）を続け、春夏連続甲子園出場の先輩に負けないチームを築いていく。（藤田 芽生）

〇…報徳学園は来春のセンバツ出場が絶望的となった。１１安打を放ちながら、あと１本が出ず１０残塁。投げても２番手の山田大雅（１年）が３連続四死球で１死も取れずに降板するなど、投打ともに課題を残した。「エース不在。投げたらいけると思わせられる投手をつくりたい」と大角健二監督（４５）。東洋大姫路には公式戦４連敗。「東洋には負けられない。メラメラきてる」と、指揮官の闘志に火が付く敗戦となった。