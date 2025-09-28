¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÂçºå¶Í°þ¤Ë¿·²øÊª¡¡£±£¹£²¥»¥ó¥Á£±Ç¯À¸º¸ÏÓ¡¦ÀîËÜ¤¬¸ø¼°Àï½éÀèÈ¯¤Ç£¶²ó£°Éõ
¢¡½©µ¨ÂçºåÉÜÂç²ñ¢¦£µ²óÀï¡¡Âçºå¶Í°þ£±£°¡½£°Ï²Â®¡á£¶²ó¥³¡¼¥ë¥É¡á¡Ê£²£·Æü¡¦£Ç£Ï£Ó£Á£Î£Ä£ÏÆî¹Á¡Ë
¡¡ÂçºåÂç²ñ¤Ï£µ²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âçºå¶Í°þ¤Î£±£¹£²¥»¥ó¥Áº¸ÏÓ¡¦ÀîËÜÀ²Âç¡Ê£±Ç¯¡Ë¤¬£¶²ó£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤òÈäÏª¤·¡¢£¶²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤Ç£¸¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£À¾Éð¡¦ÃæÂ¼¹äÌéÆâÌî¼ê¡Ê£´£²¡Ë¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÍ¦ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê£±Ç¯¡Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ£±£µ¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤·¡£ÍúÀµ¼Ò¤ÏÂç¾¦Âçºæ¤ËÇÔ¤ì¡¢Íè½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Éü¸¢¤ò´ü¤¹Âçºå¶Í°þ¤Ë²øÊª¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤¬¸½¤ì¤¿¡£ÀîËÜ¤Ï£µ²ó¡¢ÀèÆ¬¤«¤é¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ô¥ó¥Á¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥Á¤Ï¤³¤³¤À¤±¡£Ê»»¦ÂÇ¤È¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ÇÃ¦½Ð¤·¡¢£¶²ó£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£·Ã¥»°¿¶¤Ç¸ø¼°Àï½éÀèÈ¯¤ÎÇ¤Ì³¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£¡Ö»Íµå¤ä¥Ò¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Í×½ê¤òÎÏÆþ¤ì¤Æ£°¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ç¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤À¡£
¡¡¿·¥Á¡¼¥à¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¾ì¤ÇÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£½©¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ï£µ²óÀï¤«¤éÍ´ÑµÒ¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ÑµÒ¤Ï°Õ¼±¤Ï¤»¤º¤ËÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¡££´²ó¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«£±°ÂÂÇ¡£Ì£Êý¤Î¼ººö¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤·¤Æ¤âÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏºÇÂ®£±£´£´¥¥í¤ò·×Â¬¡£»ë»¡¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤Î°¤Éô¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¬¤¢¤ë¡£ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø£³Ç¯¤ÎºòÇ¯¤Ë¤Ï£Õ¡½£±£µÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢£×ÇÕ¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Åö»þ£±£¸£¹¥»¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¿ÈÄ¹¤Ï£³¥»¥ó¥Á¿¤Ó¡¢¸½ºß¤Ï£±£¹£²¥»¥ó¥Á¡¢£¹£µ¥¥í¡£¼«¸ÊºÇÂ®¤Ï£±£´£¶¥¥í¤ò¸Ø¤ê¡¢º£½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ£±£±¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¹Óºï¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤â¶¯¤¤¤·ÂÎ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤°ì¿Í¡×¤ÈÀ¾Ã«¹À°ì´ÆÆÄ¡Ê£µ£¶¡Ë¡£º£²Æ¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç¤Ï±¦ÏÓ¤ÎµÈ²¬´Ó²ð¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£±£µ£²¥¥í¤Î²Ú¡¹¤·¤¤¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Áá¤¯¤â¿·¤¿¤ÊÀïÎÏ¤¬Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤ëÂçºå¶Í°þ¤ËÆ´¤ì¡¢ÃÏ¸µ¡¦ºë¶Ì¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£ÆþÎÀÁ°Æü¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤ÈÀ»ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤³¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£Á°¥Á¡¼¥à¤Ï£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Õ²Æ¤È¤â¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£´ØÅì½Ð¿È¤ÎÂç·¿º¸ÏÓ¤¬¡¢ºÆµ¯¤ò¿Þ¤ë¡ÈÀ¾¤Î²£¹Ë¡É¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÀ¥Àî¡¡Éö²Ö¡Ë
¡¡¢¡ÀîËÜ¡¡À²Âç¡Ê¤«¤ï¤â¤È¡¦¤Ï¤ë¤È¡Ë£²£°£°£¹Ç¯£¹·î£¹Æü¡¢ºë¶Ì¡¦ÈÓÇ½»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£¶ºÐ¡£ÁÐÌø¾®£±Ç¯»þ¤ËÀô¥Û¥ï¥¤¥È¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢ÈÓÇ½Âè°ìÃæ¤Ç¤ÏÉðÂ¢Íò»³¥Ü¡¼¥¤¥º¡¢Åìµþ¾ëÆî¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ïº£½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ£±£±¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¡££±£¹£²¥»¥ó¥Á¡¢£¹£µ¥¥í¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£