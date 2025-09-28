◆米大リーグ カブス―カージナルス（２７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・カージナルス戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、２点をリードした６回先頭の３打席目に、３番手右腕のフェルナンデスから左翼席へ３１号ソロを放った。

一気に調子を上げてきた。８月から３８試合ノーアーチと調子が上向かなかった誠也だが、２５日（同２６日）に３９試合ぶりの本塁打から２打席連続弾を放って２８、２９号とすると、前日２６日（同２７日）には２戦連発の３０号を放った。シーズン３０発は、日本人では松井秀喜（ヤンキース）、大谷翔平（エンゼルス、ドジャース）に次ぎ３人目で、右打者では初の快挙だった。シーズン３１本塁打は、松井秀喜の自己最多（０４年）に並んだ。

この日も３打席目に左翼席へアーチ。３試合連続本塁打で、３戦４発と絶好調だ。あす２８日（同２９日）からレギュラーシーズン最終戦で、３０日（同１０月１日）からはパドレスとのワイルドカードシリーズ（２戦先勝）も控えている。