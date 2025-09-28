ドジャースが4年連続の地区優勝

米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）の敵地ダイヤモンドバックス戦で、4年連続の地区優勝を決めた。前日24日（同25日）の同カードは延長11回に及ぶ死闘。ダイヤモンドバックスのトーリ・ロブロ監督は、地元メディアにその影響を吐露していた。

ドジャースは歓喜前夜の24日、ダイヤモンドバックスを延長11回に及ぶ死闘の末に5-4で下した。午後6時40分プレーボールで、試合終了は午後10時過ぎだった。

ダイヤモンドバックスの地元ニュースサイト「azcentral.com」はドジャースに地区優勝を許した25日の試合後、「ドジャースが序盤に力を発揮、ダイヤモンドバックスは敗戦でプレーオフ進出の可能性が大幅に低下」と題した記事を掲載。その中でロブロ監督のコメントを伝えている。

24日の延長11回死闘敗戦の影響が残っているか問われた指揮官は、「そうかもしれない」と答え、「正直に言うと、昨夜は全く眠れなかった。寝たとしても3時間くらいかな。周りの人たちもぐっすり眠れたとは思えない。でも、そういうものだ。それがビジネスだから。何とかやり遂げる方法を見つけなければならない」と続けたという。

様々な感情が入り乱れ、色濃い疲労を抱えて臨んだ一戦で、ドジャースに地区優勝を決められた。この記事は「ロブロ監督が話している間、チェイス・フィールドの廊下の向こうからドジャースの地区優勝を祝う声が聞こえてきた」と伝えている。



