¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡V2Áª¼ê²ñÄ¹ÂÐÃÌ¡¡¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¤È¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÉ¾ÏÀ²È¡¦¾¾ÅÄÀë¹À»á¤¬Ç®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4-1À¾Éð¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê100ÅÀËþÅÀ¤ÎÁª¼ê²ñÄ¹Â´¶È¤ò¡ªËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Î¾¾ÅÄÀë¹À»á¡Ê42¡Ë¤¬Áö¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿Áª¼ê²ñÄ¹¤Î¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤òÄ¾·â¡£¡ÈV2²ñÄ¹ÂÐÃÌ¡É¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÌî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤ë¾¾ÅÄ»á¤ÏÂçÌò¤ò¤Í¤®¤é¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ç¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÌÚ²¼¡¡Âç°ì¡Ë
¡¡¾¾ÅÄ¡¡Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æº£¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¼þÅì¡¡À¨¤¯¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï½øÈ×¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬½Ð¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼ã¼ê¤äº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢µîÇ¯¤è¤ê¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡ºòÇ¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¼çÎÏ¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬Â¿¤¯½Ð¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤¤Ä¤¤¤Ê¤¡¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¼þÅì¡¡ËÍ¼«¿È¤â¥±¥¬¤ÇÈ´¤±¤ëÁ°¤Î¤¢¤¿¤ê¡Ê4·îÃæ½Ü¡Ë¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¶áÆ£¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥®¡¼¥¿¤µ¤ó¡ÊÌøÅÄ¡Ë¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤êËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´ÆÆÄ¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡Èº£¤¤¤ëÁª¼ê¤¬ºÇ¹â¤ÎÀïÎÏ¤À¤«¤é¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡ÈÁá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡º£¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸Î¾ã¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç1Ç¯´Ö¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÁª¼ê²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½´èÄ¥¤ì¤¿¡É¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¼þÅì¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£º£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¬²¼¤«¤éÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬ÀèÇÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ÇÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡£µîÇ¯¡¢·òÂÀ¤µ¤ó¡Êº£µÜ¡Ë¤«¤éÁª¼ê²ñÄ¹¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿»þ¤â¡È¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡Áª¼ê²ñÄ¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¼þÅì¡¡¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ËÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤·¤ç¤Ü¤¯¤ì¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê²ñÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÊÑ¤ï¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤È¤·¤Æ¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÏÎòÂå¡¢2Ç¯´Ö¤ÇÁª¼ê²ñÄ¹¤¬²ó¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼¡¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¼þÅì¡¡Â÷¤½¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤â¤Ã¤È°ìÈé¤à¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡Ã¯¤È¤ÏÊ¹¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Êµ¼Ô¤ò¥Á¥é¥ê¤È¸«¤Æ¡Ë¤½¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¼þÅì¡¡¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
¡¡¾¾ÅÄ¡¡¼«Ê¬¤â14¡¢15Ç¯¤ÈÁª¼ê²ñÄ¹¤Ç¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ2ÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼þÅìÁª¼ê¤â¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤³¤½¤Ï¡£
¡¡¼þÅì¡¡ÆüËÜ°ì¤Ë¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤ÏÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£26Ç¯¤ÎWBC¡£²þ¤á¤Æ¸½ºß¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¼þÅì¡¡Ã¯¤Ç¤âÃå¤é¤ì¤ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Á°²óÂç²ñ¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÊý¤âÂ¿¤¯Íè¤Æ¡¢ÉáÃÊÊ¹¤±¤Ê¤¤ÏÃ¤âÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó½Ð¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¤ª¤ë¤è¤Ê¤¢¡É¡È¤¢¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¼éÈ÷¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ°²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂåÁö¤¸¤ã¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡ª
¡¡¼þÅì¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡ºÇ¸å¤Ë¼þÅìÁª¼ê¡£Áª¼ê²ñÄ¹¤ò2Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÅÀ¿ô¤Ç¸À¤¦¤È²¿ÅÀ¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¼þÅì¡¡¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£80ÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡»Ä¤ê¤Î20ÅÀ¤Ï¡©
¡¡¼þÅì¡¡»î¹çÃæ¤Ë¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Þ¤À¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤ËÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤é100ÅÀËþÅÀ¡Ê°ìÆ±Çú¾Ð¡Ë¡£
¡¡¼þÅì¡¡ÆüËÜ°ì2²ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¾¾ÅÄ¡¡CS¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡È100ÅÀ¤ÎÁª¼ê²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤¨¤ë2Ç¯´Ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼þÅì¡¡¤Ï¤¤¡£º£Ç¯¤ÏµîÇ¯¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬1·³¤Ç½Ð¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ÏÆüËÜ°ì¤ò³Í¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Á´°÷¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú14¡¢15Ç¯¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡Û
¡¡½©»³´ÆÆÄºÇ½ªÇ¯¤Î14Ç¯¡£10·î2Æü¤ÎºÇ½ªÀï¤ÇÁª¼ê²ñÄ¹1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¾¾ÅÄ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òÇË¤ê¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¡£¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Ç¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¤Ï¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¤À¤Ã¤¿¡£CS¤òÆÍÇË¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥»2°Ì¤Îºå¿À¤ÈÂÐÀï¡£½éÀï¹õÀ±¤â2ÀïÌÜ¤«¤é4Ï¢¾¡¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¡£¹©Æ£´ÆÆÄ½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿15Ç¯¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°V¡õÆüËÜ°ì¡£µåÃÄ¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ÖÇ®ÃË¡×¤Ç¤Î¤Á¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤Î¤â¤È¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿35ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£