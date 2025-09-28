「大相撲秋場所・１４日目」（２７日、両国国技館）

横綱豊昇龍が立ち合いの変化で関脇若隆景をはたき込み、１２勝目を挙げた。先に大関琴桜の休場で横綱大の里は１３勝としていただけに、不戦勝で優勝が決まる超異例の事態を免れた。

大の里は東の支度部屋奥に座り、テレビ画面を凝視した。豊昇龍が立ち合いの変化で勝つ瞬間を見届けると、表情を全く変えず風呂場に向かった。横綱初優勝は千秋楽に持ち越しとなった。

朝稽古では立ち合いの確認、てっぽうなどで汗をかいていた大の里。琴桜の休場は「会場に着いて知りました」。支度部屋では所在なげにあぐらをかくなどし、出番前に軽く体を動かして不戦勝の勝ち名乗りを受けた。

千秋楽で大関千代大海が休場し、横綱白鵬が５度目の優勝を決めた２００７年九州場所があるが、自身が不戦勝で相撲を取らず賜杯が転がり込めば、極めて異例の事態だった。大の里は「しっかりまた明日、集中して頑張る」と語った。

この白星で年間６０勝に到達。若隆景、霧島と１６勝差がついて逆転されなくなり、早くも年間最多勝が決定。今年の顔であることを証明した。

両横綱が１差で優勝を争い千秋楽結びの一番に臨むのは、１９年名古屋場所の白鵬、鶴竜以来。名古屋場所は豊昇龍が途中休場。横綱同士としての初対戦は、ともに昇進後初優勝がかかる。

横綱昇進を決めた今年夏場所は、全勝優勝をかけた千秋楽で敗れた。過去２勝６敗（不戦勝１）と苦手にしており「超えなければならない相手」と捉える豊昇龍との大一番は望むところだろう。大の里は「しっかり自分のやるべきことをやって集中していきたい」と言い残し、国技館を後にした。