「大相撲秋場所・１４日目」（２７日、両国国技館）

横綱豊昇龍（立浪）がトップと１差の２敗を死守した。立ち合いで変化し、若隆景（荒汐）をはたき込み。この一番にデイリースポーツ評論家で元横綱武蔵丸の武蔵川親方は「やっぱりこの変化は」と率直な思いをぶつけた。横綱大の里（二所ノ関）は不戦勝で１敗（１３勝）をキープ。千秋楽は、優勝争いで１差の横綱同士による直接対決になった。

◇ ◇

豊昇龍が立ち合いで注文をつけて、いきなり右に変化して勝った。１２、１３日目と連敗していたし、ここで若隆景に負けたら大の里の優勝が決まってしまう。この勝負は横綱として絶対に負けられない、どうしても勝ちたいという気持ちは分かるよ。しようがないというところはあるけど、やっぱりこの変化はやってほしくなかったね。何よりも見ている人が一番ガッカリしたと思うな。

琴桜が休場して１４日目はちょっと残念だったけど、千秋楽の結びで横綱同士が優勝を争う展開にはなったからね。ここまできたら、お互いに自分の力を出し切るいい相撲を見たいな。豊昇龍は今度こそ、真っ正面からぶつかってほしい。ただ、大の里は不戦勝で１４日目に相撲を取らなかったことで、体力的には随分楽になった。終盤で１日休めたことは大きいと思う。とにかく、横綱同士の対戦も久しぶり。最後にお客さんを喜ばせる相撲を取ってほしいね。