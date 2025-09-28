「恥ずかしくないんですか？」暴走クレーム客に、常連客が“鉄槌”を下した瞬間【ママリ】

「よく聞け！」暴走クレーム客に、常連客が放った“鉄槌の一言”

主人公の永吉さんは、かつてフォトスタジオで働いており、そこではいろいろなお客さんとの出会いがありました。特に七五三シーズンなど子どもの行事がかかわる時期には、子どもへの愛情が大きすぎて暴走してしまうお客さんも…。





ある日、3人の子どもの七五三写真を撮影してほしいと来店した橘さんは、撮影時には文句を言わないのに最後の商品選びになると細かい部分が「気になる」と言って指摘が増えるお客さんでした。目のハイライトの位置が気に入らない、ズームして分かる程度のアホ毛が気に入らない…などクレームを重ね、ついに4度目の再撮影に突入。店長がどうにか4度目の撮影で納得してもらいましたが、次は商品受け取り時に「撮影したデータのダウンロード期限なんて聞いていなかった」とカウンターで怒鳴り始めます。対応したスタッフも怯えて適切な対応がしづらくなっていました。

橘さんの恫喝のような怒鳴り声に、冷静に意見を言った常連客さん。お店のスタッフも相当ありがたく思ったのではないでしょうか。いくら客という立場でも、人がたくさんいる場所で大きな声で怒鳴るというのは人としてどうかと思いますね。



こうした場面に出くわした時、常連客の方のように冷静に諭す言葉が言えるかどうかは分かりませんが、できれば大人として毅然とした態度は保ち続けたいものです。あまりにも言動が常軌を逸するお客さんには、店員の安全を守るためにも、警察などに相談するのも大事かもしれませんね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）