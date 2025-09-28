¥¤¥ó¥É½¸²ñ»¦Åþ¡¢38¿Í»àË´¡¡À¯ÅÞÅÞ¼ó¤¬ÇÐÍ¥¡¢40¿ÍÉé½ý
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¶¦Æ±¡Û¥¤¥ó¥ÉÆîÉô¥¿¥ß¥ë¥Ê¥É½£¥«¥ë¥ë¤Ç27Æü¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬ÅÞ¼ó¤òÌ³¤á¤ëÃÏ¸µÀ¯ÅÞ¤Î½¸²ñ¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¿Í¡¹¤¬ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅÝ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢38¿Í¤¬»àË´¡¢40¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£»à¼Ô¤Î¤¦¤Á10¿Í¤Ï»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ù»¡¤Î¿ä·×¤Ç¤Ï¡¢3Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»Ù»ý¼Ô¤é¤¬Íè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÞ¼ó¤ÎÅþÃå¤¬6»þ´Ö°Ê¾åÃÙ¤ì¡¢·²½°¤¬À©¸æÉÔÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤¤ò¼º¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥â¥Ç¥£¼óÁê¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç°äÂ²¤Ë°¥Åé¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï½¡¶µ¹Ô»ö¤ä¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¿Í¡¹¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢Â¿¿ô¤¬»à½ý¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Óµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£