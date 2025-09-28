◆パ・リーグ 西武１―４ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム)

ソフトバンクが２７日、２年連続２３度目のリーグ制覇（１リーグ時代の２度含む）を決めた。５月１日には今季最大の借金７、首位とゲーム差６の最下位と苦境に立たされたが逆転Ｖ。主力に離脱者が相次いだ中でも頂点に立った。１０月１５日から日本シリーズ進出をかけて、本拠地でＣＳ最終Ｓに出場する。

＊ ＊ ＊

▼優勝回数２位タイ グレートリング、南海、ダイエー時代を含め２年連続２３度目（１リーグ２度、２リーグ制以降２１度）のリーグＶ。巨人の４８度（１リーグ９度、２リーグ制以降３９度）に次ぎ、西武の２３度（全て２リーグ制以降）と並んで優勝回数で２位となった。

▼小久保監督就任から２年連続Ｖ 監督就任初年度の昨年に続き、２年連続Ｖ。初の監督就任から２連覇は３６年秋、３７年春の藤本定義（巨）、８６、８７年の森祇晶（西）、２１、２２年の中嶋聡（オ）に次いで４人目。また、新人監督から２年連続８０勝以上は１５年９０勝、１６年８３勝の工藤公康（ソフトバンク）に次いで２人目。

▼Ｖ２度以上の球団監督 小久保は２度目のＶ。球団で２度以上優勝した監督は鶴岡（山本）一人が１１度（４６、４８、５１〜５３、５５、５９、６１、６４〜６６年）、王貞治が３度（９９、００、０３年）、秋山幸二が３度（１０、１１、１４年）、工藤公康が３度（１５、１７、２０年）に次いで５人目。連覇は３連覇（２度）の鶴岡、２連覇の王、秋山に次いで４人目。

▼交流戦Ｖ→リーグＶ 今季は交流戦もＶ。交流戦とリーグともにＶは２２年のヤクルト以来のべ１０度目。ソフトバンクは１１、１５、１７年に次いで最多の４度目。ちなみに過去３度はいずれも日本一になっている。

▼単独最下位２０日経験でのＶは最長 ４、５月は単独最下位を経験もＶ。単独最下位を経験してのＶは１５年ヤクルト以来１０年ぶり。パでは０９年の日本ハム以来１６年ぶりだ。球団では１リーグの４６年グレートリング時代、６４年南海に次いで３度目の単独最下位を経験してのＶ。今季は４月４〜７日、１７〜２４日、２６日〜５月３日で計２０日の単独最下位を経験。７３〜８２年のパの前後期制、０４〜０６年のパのプレーオフを除いてＶチームの単独最下位を経験した日数では０７年の日本ハムの２０日と並び最長となる。

▼借金７からの逆転Ｖ ５月１日時点では今季の借金ワースト７（９勝１６敗２分け）に。借金７以上からの逆転Ｖは６３年西鉄の７、８８年中日の７、０７年日本ハムの８、１２年巨人の７、２２年オリックスの７に次いで６例目。球団でこれまで最大借金からの逆転Ｖは３で９９、２０年の２度だった。最大貯金は３３。借金７以上から逆転Ｖチームが最大の貯金を３０以上としたのは８８年中日の３３（最大借金７）、１２年巨人の４４（同７）に次いで３チーム目。

▼４人の２ケタ勝利投手 １０勝以上をマークした投手が有原、大関、上沢、モイネロの４人。球団でシーズン４人以上２ケタ勝利は０５年以来２０度目。

▼助っ人外国人４人目の２年連続２ケタ勝利 モイネロは２４年に続き２年連続の２ケタ勝利。球団で外国人投手の２年連続２ケタ勝利は１７、１８年のバンデンハーク以来４人目。２年連続２ケタ勝利でともにＶは球団外国人投手で６４、６５年のスタンカ、１４、１５年のスタンリッジ以来３人目。

▼４番に６人起用 昨年は山川が全１４３試合に４番で先発出場。今年は山川、中村、近藤、柳町、嶺井、栗原の６人が４番で先発。球団で６人以上が４番を打って優勝したのは１７年（６人）、２０年（９人）に次いで３度目。

◆福岡ソフトバンクホークス １９３８年、創設。４７年から南海ホークス。１リーグ時代２度優勝、７３年までパ・リーグ１０度制覇（日本一２度）。８８年、ダイエーが買収。８９年、本拠地を大阪から福岡移転。９３年、福岡ドーム完成。王監督の９９年、ダイエーでリーグ初Ｖ、日本一。２０００年、リーグ連覇。日本シリーズは長嶋監督の巨人に敗れる。０３年、日本一返り咲き。球団買収で０５年からソフトバンク。秋山監督は１０年からリーグ２連覇、１１年は８年ぶり日本一。１４、１５年はリーグ２連覇と２年連続日本一。工藤監督は１７〜２０年に球団初４年連続日本一。２４年、１年目の小久保監督は４年ぶりリーグ制覇。球団オーナーは孫正義氏。