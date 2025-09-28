◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ８―９巨人（２７日・横浜）

信じて走った。ミラクルの起点になるべく、巨人のＴ・キャベッジ外野手（２８）が全力疾走した。４点を追う９回１死。泥臭く三塁内野安打をもぎ取った。来日初となる４安打目が大逆転への道筋を作った。「自分の仕事は得点すること。それができた」。一挙５点を呼び込んで胸を張った。

まだ諦めるな―。そんな思いを乗せたフルスイングから計９得点は生まれた。０―４で迎えた３回２死。先発・ジャクソンの初球、外寄りの浮いたスライダーを右翼席に運んだ。出場１２戦ぶりの１７号ソロで２０試合連続出塁とし「反撃のいいきっかけになったんじゃないかな」。５回は右翼線二塁打、７回も得点に絡む一塁内野安打を放ち、サイクル安打に迫る活躍。アグレッシブな走塁でも鼓舞した。

連敗なら３位が確定する“横浜決戦”の前日２５日。全体練習後のＧ球場室内には、ウィーラー巡回打撃コーチの教えを体に染みこませるように２０分以上マシン相手にバットを振り込む姿があった。日頃からティー打撃の際などに日本の投手の特徴などを助言してもらっており「コーチとの共通の目的は、ボールの内側からしっかりバットを出して捉えること。基本的に相手が誰であろうと同じアプローチで打撃できるように日々努力を重ねている」。崖っぷちの一戦で３投手からＨランプをともせたのは特訓の成果だ。

ＣＳ第１Ｓで戦うＤｅＮＡとのシーズン最終戦を白星締め。短期決戦のキーマンになりうる男は「全試合勝つつもりでこれからもやっていく」とさらなる猛打を予告した。