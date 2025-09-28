「ヤクルト３−１広島」（２７日、神宮球場）

また偉業を成し遂げた。ヤクルト・村上宗隆野手が７年連続２０号に到達。球団では日本選手初、ラミレス（２００１〜０７年）以来２人目の快挙となった。７月末に上半身の故障から１軍復帰後、４９試合で２０発の驚異的なペース。「少ない試合数の中で打てていることはすごくいいこと。何とか打ちたいなと思っていた」と笑みが広がる。

体調に不安を抱えながら、５試合ぶりに先発復帰して迎えた０−１の初回２死一塁。ツーシームを完璧に捉え右中席に逆転２ランを運ぶと球場全体から耳をつんざくような大歓声が起こった。「神宮で打つホームランは一番歓声が大きい。そこはありがたく思います」と感謝した。

主砲は今季終了後にポスティングシステムを使ってメジャーに挑戦することが確実となっている。この夜を含めて神宮では残り２試合。「限られた打席の中で少しでも皆さんにホームランを見せたい」と気概を示した。

２８日は今季最後の本拠地での一戦。「フルスイング、全力プレーで球場を沸かせられるように頑張りたい」。“ラスト神宮”でも大暴れすることを予告した。