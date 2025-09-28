「ロッテ０−２日本ハム」（２７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

日本ハムは最後まで意地は見せた。１５三振を奪われながら、清宮幸の先制弾などで挙げた２点を守り切ってシーズン８１勝目。それでも頂点には届かなかった。試合終了から３８分後。ソフトバンクも勝って、Ｖ逸が決まった。

昨季の２位は１３・５ゲーム差。王者の打倒、９年ぶりのリーグ制覇だけを目指した今季は７月末まで首位を快走した。ソフトバンクに抜かれ、引き離されそうになっても、何度も食らいついた。しかし、勝負の９月は２５日まで９勝１０敗と失速。２連勝で盛り返したところで“終戦”となった。

就任４年目。新庄剛志監督は２年連続８０敗以上のスタートから、９年ぶりの８０勝到達までに立て直した。ただ「リーグ優勝が一番大事。できなかったら２位も６位も一緒の感覚で戦っていた。２位でクライマックスに行ってもちょっと表情は暗くなるかな。正直な気持ち」。欲しかったものは手に入らなかった。

２位でＣＳ進出は昨季と同じだが、悔しさは全く違う。「テンションは下がるけど、もちろん、ファンのために日本一を目指してやっていきます」。少しでも悔しさを晴らすために、雪辱の戦いに全力を注ぐ。