µð¿Í¡¡£³°Ì³ÎÄê¤ÎµçÃÏ¤Ç¥Á¡¼¥à°ì´Ý¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤¿¡×¶å²ó£´ÅÀº¹¤«¤éÂçµÕÅ¾·à
¡¡¡Ö£Ä£å£Î£Á£¸¡Ý£¹µð¿Í¡×¡Ê£²£·Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£Ã£Ó¤Ç»óÍº¤ò·è¤¹¤ëÁê¼ê¤ËÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î°ÕÃÏ¤¬·àÅª¤Êµð¿ÍµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿ÌÔ¹¶¤Ï¡¢È¬²ó¤Ë£´ÅÀº¹¤Ø¤ÈÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë·Þ¤¨¤¿¶å²ó¤À¡£
¡¡£±»à¤«¤éÏ¢ÂÇ¤ÇÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤·¤Æ£´ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤¬º¸Á°¤Ø£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¡£¤µ¤é¤Ë£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÃæ»³¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢£²»àËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤Îº´¡¹ÌÚ¡£¡ÖÁ°¤ËÈô¤Ð¤¹¤À¤±¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È£Ä£å£Î£Á¡¦°ËÀª¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò±¦¼ê°ìËÜ¤Ç½¦¤¤±¦Á°¤Ë±¿¤Ö¤È¡¢£²¼Ô¤¬ËÜÎÝ¤ØÀ¸´Ô¤¹¤ë·è¾¡¤ÎÅ¬»þÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ä¥Ê¥¤¥ó¤¬Âç¶½Ê³¤ÇÀ¼¤ò¾å¤²¤ë»°ÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡¢±¦·ý¤ò·Ç¤²¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¡£¡Ö¡Ê¥Ò¥Ã¥È¤Î½Ö´Ö¤Ï¡Ë¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤ì¤Ð£³°Ì¤¬³ÎÄê¤¹¤ë°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡££¸·î£²Æü°ÊÍè¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬£²²ó£´¼ºÅÀ¤Ç£Ë£Ï¤µ¤ì¡¢°ì»þ£µÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¼·²ó¤Ë£²ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤âÈ¬²ó¤ËºÆ¤ÓÅÀº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ø´ø´±¤¬¡Ö²¿¤È¤«¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÁ´°÷¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢Ã¯°ì¿ÍÄü¤á¤º¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿µÕÅ¾·à¤À¡£
¡¡¡ÖÂ¿¾¯¤Ï·ù¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°¤Éô´ÆÆÄ¡£»Ä¤ê£³»î¹ç¡££²°ÌÉâ¾å¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢£Ã£Ó¤ÇÀï¤¦£Ä£å£Î£ÁÁê¼ê¤Ëµó¤²¤¿°ÕÃÏ¤Î£±¾¡¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£