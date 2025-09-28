「ＤｅＮＡ８−９巨人」（２７日、横浜スタジアム）

ＤｅＮＡは守護神・伊勢大夢投手が瞬く間に巨人打線にのみ込まれた。４点リードで迎えた九回、５安打と２四球の乱調でまさかの５失点。悪夢のような逆転負けを喫し、この日のレギュラーシーズン２位確定はお預けとなった。

山あり谷ありの戦いだった。序盤に最大５点をリードしながら、七回から登板した宮城が違和感を訴え緊急降板。非常事態にバタつき２点差まで迫られたが、救援陣の必死のリレーでリードを守った。八回の蝦名の２ランで誰もがダメを押したと確信した。それだけに「最後は伊勢に賭けた」と三浦大輔監督。セーブシチュエーションではなかったが、最終回を連投のストッパーに託した。「今までずっと頑張って抑えてくれた投手。伊勢には無理させてしまった」と右腕をかばった。

見えない重圧があったのか。伊勢は「プレッシャーはなかったけど、普通にやれば抑えられるところを打たれてしまった。理由はあるだろうし、うまく打たれた」と振り返った。だが、残り３試合で２・５差。依然として有利な状況には変わりない。三浦監督は「明日試合があるわけですから、明日に備えてやっていきたい」と自らに言い聞かせるよう前を向いた。