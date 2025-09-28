「秋季高校野球大阪大会・５回戦、大阪桐蔭１０−０浪速」（２７日、ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

５回戦が行われ、大阪桐蔭が１０−０の六回コールドで浪速を下して８強入りを決めた。１年生で身長１９２センチ左腕の川本晴大投手が公式戦初先発し６回４安打無失点、７奪三振で完投。最速１４６キロの直球で相手打線を圧倒し「先輩と甲子園に行くために一生懸命投げた。しっかり０点で抑えられてよかった」と胸をなで下ろした。

Ｕ１５ワールドカップで世界一に輝いた逸材。身長もまだ伸びている途中であり、大阪桐蔭には体重９９キロで入学したという。角度のある直球に加えてスライダーも武器とし「（将来は）プロになって活躍したい」と決意。西谷浩一監督（５６）も「これから成長してもらいたい」と期待を寄せた。

視察したヤクルト・阿部スカウトは「スケール感がある。これからも追っていきたい」と評価した。

◆川本 晴大（かわもと・はると）２００９年９月９日生まれ、１６歳。埼玉県飯能市出身。１９２センチ、９５キロ。左投げ左打ち。小学１年から双柳レッドソックスで野球を始め、飯能第一中時代では武蔵嵐山ボーイズ、東京城南ボーイズでプレー。Ｕ１５ワールドカップ日本代表。大阪桐蔭では１年秋からベンチ入り。