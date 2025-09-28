「大相撲秋場所・１４日目」（２７日、両国国技館）

横綱豊昇龍が立ち合いの変化で関脇若隆景をはたき込み、１２勝目を挙げた。先に大関琴桜の休場で横綱大の里は１３勝としていただけに、不戦勝で優勝が決まる超異例の事態を免れた。両横綱とも昇進後初優勝がかかる、千秋楽の大一番に臨む。若隆景は負け越し、大関とりが振り出しに戻った。新小結安青錦は平戸海をはたき込み１１勝目。隆の勝も関脇霧島を突き出して１１勝に伸ばし、三役復帰に前進した。

わずか０・７秒。結びの一番で、まばたきの間に終わるあまりにもあっけない幕切れに、場内は騒然となった。豊昇龍は立ち合いで右に回り込むと、そのまま上手を取るように相手をはたき込んだ。勝ち名乗りを受け、険しい表情のまま花道を引き揚げた後、支度部屋で「今日は勝ちにいきました」と第一声。内容以上に、横綱として千秋楽まで賜杯を争う責任感と執念をにじませた。

国技館は異様な空気に包まれた。まずは大関琴桜の休場発表に観客からため息が漏れると、続いて対戦相手の大の里の不戦勝がアナウンスされ、ため息は大きくなった。さらに、続く結びの一番で、横綱がまさかの変化で決着。フラストレーションがたまる展開に観客席はどよめきに包まれ、中には怒声も交じった。

八角理事長（元横綱北勝海）は横綱の変化について「どうしても（優勝を懸けて）明日にいきたいという必死さが伝わってきた」と擁護。大の里も不戦勝という形になったが、「お互いが横綱として初優勝（が懸かる）という形になった。今日来たお客さんには申し訳ないけど」と理解を求めた。高田川審判部長（元関脇安芸乃島）も結びの一番について「あっけない相撲だったが、豊昇龍は最初から変化を狙ったわけじゃなく、強いて言えば冷静だった。勝負は一瞬だったが、そこが横綱の差」と評した。

１１連勝の後、２連敗と失速したが、悪い流れを断ち切った。師匠の立浪親方（元小結旭豊）によれば場所前の腰痛が再び悪化したというものの「まだチャンスはあるので本人は諦めてない」と代弁する。さらにライバルが戦わずしてトップを守る流れとなったが、豊昇龍は「気にしなかった。（連敗も）終わったことは終わったことで仕方ない」と言い切った。

千秋楽で、１差で優勝争いを演じる横綱同士の直接対決は６年ぶり。さらに、追う立場から本割、決定戦を制して逆転優勝となれば、１９９７年夏場所の曙以来２８年ぶりとなる。横綱４場所目で初賜杯が懸かる豊昇龍は「残り一番、しっかり集中していきたい。以上」と、自らを鼓舞するように強くうなずいた。