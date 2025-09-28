◇パ・リーグ ソフトバンク4-1西武（2025年9月27日 ベルーナD）

思いを乗せた打球が中堅手の頭上を越えていった。昨年、9・10月度の月間MVPに輝いた「ミスター・セプテンバー」のソフトバンク・栗原が、実に3戦連続となる決勝打を放った。

「監督にも“そんなこと（なかなか）ないで”と言われました。なんとかしたいという気持ちが一番でした」。1―1の5回1死一、二塁のチャンスで西武・高橋のフォークを捉え2点二塁打。送球間に進塁した三塁ベース上でガッツポーズを決めた。

8月の2軍戦で右脇腹痛から実戦復帰。だが、1軍昇格には時間を要した。故障も重なり思うような成績を残せていなかったシーズン。焦りもあったが、小久保監督からは「9月に大暴れして月間MVPを獲り“最後おいしいところを持っていったな”ということをイメージしてほしい」との言葉を送られた。

8月29日のロッテ戦から1軍に戻ると覚悟を決める。「調子とか技術うんぬんじゃなくて気持ちで（月間MVPを）獲りにいきたい」。言葉通りに9月は打率・388、2本塁打、16打点。ドジャース・大谷とナ・リーグ本塁打王争いを繰り広げるフィリーズの大砲の打撃をヒントにした「シュワバー打法」もハマった。

指揮官とは今季飛躍の誓いを交わしていた。新年のあいさつとともに打率3割への意気込みをメッセージで送ると「気持ちのムラをなくせば必ず打てる。（本塁打）30本も追加してもらわないといけない」と返信が来た。9月に大爆発する約束は果たせたが、シーズンを通してでいえば悔しさも残った。

「最後にグラウンドに立てていたのはうれしいですが、迷惑をかけた方が大きかった。そこはまた頑張らないといけない」。ポストシーズンでさらなる大爆発をして、チームを日本一へと導く。（木下 大一）