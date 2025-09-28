【アツギ×PEANUTS】秋冬インナー♡スヌーピーはらまきやショーツ新登場
2025年秋冬、アツギからPEANUTSの愛らしいキャラクターをあしらった婦人インナーウェアが新登場しました。冷房による冷え対策に活躍する薄手のはらまきや、寒い季節にぴったりなもこもこ素材のインナー、さらにサニタリーショーツまで幅広くラインアップ。スヌーピーやチャーリー・ブラウンと一緒なら、毎日のインナー選びがもっと楽しく、心地よいものになりそうです♪
PEANUTSはらまき&もこもこボトム
「PEANUTS はらまき」（1,650円・M～L）は、綿×ポリエステルの薄手タイプで冷房対策にも◎。
キャラクタータグがさりげない可愛さをプラス。カラーはブラック（スヌーピー）、アーバンブラウン（チャーリー・ブラウン）、オークグレー（ウッドストック）、グレーピンク（オラフ）。
寒い季節に活躍する「PEANUTS もこもこはらまき」（1,650円・M～L）は、ふんわり素材でおうち時間にぴったり。
カラーはオフホワイト（スヌーピー）、チャコールグレー（チャーリー・ブラウン）、ブラック（ウッドストック）、ネビー（オラフ）。
さらに「PEANUTS もこもこボトム」（1,650円・M～L）はオーバーパンツにも使える万能アイテム。カラーはもこもこはらまきと同様の4色展開です。
BAMBI WATERのカップ付き新作トップスで叶う♡美シルエット&快適さ
丸編みはらまき&サニタリーショーツ
縫い目が響かない「PEANUTS 丸編みはらまき」（1,650円・M～L）はナイロン成形でフィット感抜群。
カラーはブラック（スヌーピー）、アーバンブラウン（チャーリー・ブラウン）、オークグレー（ウッドストック）、グレーピンク（オラフ）。
サニタリーアイテムも充実。「PEANUTS サニタリーショーツ」（1,430円・M/L）は羽根つきナプキン対応の浮きマチ仕様。ブラックのシンプルデザインでデイリー使いも可能です。
ナイト用「PEANUTS サニタリーショーツナイト用」（1,430円・M/L）は長めの防水シート付きで安心感たっぷり。
PEANUTSと一緒にあたたかな秋冬を♡
アツギのPEANUTSインナーコレクションは、可愛らしさと実用性を兼ね備えた頼れるアイテム揃い。
冷え対策やサニタリーシーンを楽しく心地よくサポートしてくれます。スヌーピーや仲間たちと一緒なら、毎日のインナー選びがもっとハッピーに。
今季はお気に入りのキャラクターと過ごす秋冬コーデで、快適さも気分もアップデートしてみてはいかがでしょうか♡