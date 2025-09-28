【アツギ×PEANUTS】秋冬インナー♡スヌーピーはらまきやショーツ新登場

2025年秋冬、アツギからPEANUTSの愛らしいキャラクターをあしらった婦人インナーウェアが新登場しました。冷房による冷え対策に活躍する薄手のはらまきや、寒い季節にぴったりなもこもこ素材のインナー、さらにサニタリーショーツまで幅広くラインアップ。スヌーピーやチャーリー・ブラウンと一緒なら、毎日のインナー選びがもっと楽しく、心地よいものになりそうです♪

PEANUTSはらまき&もこもこボトム

「PEANUTS はらまき」（1,650円・M～L）は、綿×ポリエステルの薄手タイプで冷房対策にも◎。

キャラクタータグがさりげない可愛さをプラス。カラーはブラック（スヌーピー）、アーバンブラウン（チャーリー・ブラウン）、オークグレー（ウッドストック）、グレーピンク（オラフ）。

寒い季節に活躍する「PEANUTS もこもこはらまき」（1,650円・M～L）は、ふんわり素材でおうち時間にぴったり。

カラーはオフホワイト（スヌーピー）、チャコールグレー（チャーリー・ブラウン）、ブラック（ウッドストック）、ネビー（オラフ）。

さらに「PEANUTS もこもこボトム」（1,650円・M～L）はオーバーパンツにも使える万能アイテム。カラーはもこもこはらまきと同様の4色展開です。

丸編みはらまき&サニタリーショーツ

縫い目が響かない「PEANUTS 丸編みはらまき」（1,650円・M～L）はナイロン成形でフィット感抜群。

カラーはブラック（スヌーピー）、アーバンブラウン（チャーリー・ブラウン）、オークグレー（ウッドストック）、グレーピンク（オラフ）。

サニタリーアイテムも充実。「PEANUTS サニタリーショーツ」（1,430円・M/L）は羽根つきナプキン対応の浮きマチ仕様。ブラックのシンプルデザインでデイリー使いも可能です。

ナイト用「PEANUTS サニタリーショーツナイト用」（1,430円・M/L）は長めの防水シート付きで安心感たっぷり。

PEANUTSと一緒にあたたかな秋冬を♡

アツギのPEANUTSインナーコレクションは、可愛らしさと実用性を兼ね備えた頼れるアイテム揃い。

冷え対策やサニタリーシーンを楽しく心地よくサポートしてくれます。スヌーピーや仲間たちと一緒なら、毎日のインナー選びがもっとハッピーに。

今季はお気に入りのキャラクターと過ごす秋冬コーデで、快適さも気分もアップデートしてみてはいかがでしょうか♡