「ウエスタン、阪神３−１オリックス」（２７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

クライマックスシリーズ（ＣＳ）のメンバー争いに向け、打撃で存在感を示した。阪神・栄枝裕貴捕手が２号３ランを含む３安打３打点と躍動した。

０−０で迎えた五回２死一、二塁。芦田の内角高め直球を捉えた。巧みに腕をたたんで内側からバットを振り抜いた。打球は左中間スタンドへ一直線。先制弾で球場を沸かせた。２３日の広島戦（ＳＧＬ）でも一発を放っており、降格後２本目。「甘い球だったので打てて良かった」と手応えをにじませた。二回は左前打、四回にも中前打と打力での貢献が光る。

守備では初回先頭で出塁を許した茶野の盗塁を鋭い送球で阻止。九回までマスクをかぶり、投手陣を１失点勝利に導いた。それでも「満足はしていない」と慢心しない。

１９日に登録を抹消されたが、出場機会を求めて２軍で持ち味を発揮してきた。「落ちてきた時は球が見えていなかった。（今は）いい感じ」と手応えをつかみつつある。「チームの戦力として貢献できるように頑張りたい」。ＣＳでの１軍返り咲きを目指す。