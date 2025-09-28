ÌÀÂç¡¦¾®ÅçÂç²Ï¡¡º£½©£±¹æ¡ÖÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤¿£±ËÜ¡×¥ê¡¼¥°ÀïÄÌ»»£µ£°ÂÇÅÀ¡¡ºå¿À¡¦ÃÝÆâµåÃÄÉûËÜÉôÄ¹¤Ê¤É¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤â»ë»¡
¡¡¡ÖÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¡¢ÌÀÂç£´¡Ý£±·ÄÂç¡×¡Ê£²£·Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡£±²óÀï£²»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌÀÂç¤¬·ÄÂç¤ËÀè¾¡¤·¤¿¡£º£½©¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤Î¾®ÅçÂç²ÏÊá¼ê¡Ê£´Ç¯¡¦Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ë¤¬ÀèÀ©µ¾Èô¤Èº£½©£±¹æ¥½¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÃÝÆâµåÃÄÉûËÜÉôÄ¹¤é¤¬»ë»¡¤·¤¿ºå¿À¤Ê¤É¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÀáÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÄÌ»»£µ£°ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Î©Âç¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î¾®È«°ì¿´Åê¼ê¡Ê£´Ç¯¡¦ÃÒÊÛ³Ø±à¡Ë¤¬£·²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢£´Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÁáÂç¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡²÷²»¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±»þ¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¾®Åç²Ï¤¬½ªÈ×¤Î°ìÈ¯¹¶Àª¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë´°àú¤Êº£µ¨£±¹æ¤À¡£
¡¡¼·²ó¤ËÂåÂÇ¡¦À¥¤Î¥½¥í¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢·Þ¤¨¤¿È¬²ó¡£Á°¤òÂÇ¤Äºç¸¶¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ø¥½¥í¤òÊü¤Ä¤È¡¢Í¾±¤¤âÎä¤á¤ä¤é¤Ì¤¦¤Á¤Ë¡¢£±¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤ÎÆâ³ÑÄ¾µå¤òÂª¤¨¤Æ£²¼ÔÏ¢Â³¤Î±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤¿£±ËÜ¡×¤ÈÇ¼ÆÀ´é¡£»°²ó¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Þ¤Ç±¿¤ÖÀèÀ©¤Î±¦µ¾Èô¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤Ç¤Ï£´£³ÂÇÅÀ¤Ç£²°Ì¤ÎË¡Âç¡¦¾¾²¼¤òÆÍ¤Êü¤·¤ÆÃÇ¥È¥Ä¤ÎÄÌ»»£µ£°ÂÇÅÀÌÜ¤È¤·¤¿¡£
¡¡»ë»¡¤·¤¿£Ä£å£Î£Á¡¦È¬ÇÏ¥¢¥Þ¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö£±¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢´¶³Ð¤¬ÎÉ¤¤»þ¤ÎÂÇ·â¤ÏÅ·ºÍÅª¡£Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤Ê·ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¾®Åç²Ï¤Ï¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬É¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤ÏÍ¥¾¡¤Î¤¿¤á¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂÙÁ³¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Î°ìÂÇ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¡£
¡¡¢¡¾®Åç¡¡Âç²Ï¡Ê¤³¤¸¤Þ¡¦¤¿¤¤¤¬¡Ë£²£°£°£³Ç¯£±£°·î£²£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£²£±ºÐ¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡££±£·£¹¥»¥ó¥Á¡¢£¸£³¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤ÎÊá¼ê¡£¹âÉô²°¾¯Ç¯ÌîµåÉô¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢»³²¦Ãæ¤Ç¤ÏÁêÌÏ¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ë½êÂ°¡£Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ç¤ÏÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ£±Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢£³Ç¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥ÄÍ¥¾¡¤ËÊá¼ê¤È¤·¤Æ¹×¸¥¡£ÌÀÂç¤Ç¤Ï£±Ç¯½©¤Ë¥ê¡¼¥°Àï½é½Ð¾ì¡£º£Ç¯£··î¤Ë£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ìÆüÊÆÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¡££µ£°¥á¡¼¥È¥ëÁö£¶ÉÃ£´¡¢±óÅê£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¡£